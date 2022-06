Sehen Sie im Video: Hitzewelle mit Temperaturen um 40°C in Frankreich erwartet – mit Wassermangel und Dürre









STORY: Eine heftige Hitzewelle wird ab Donnerstag in Frankreich erwartet. Die Temperaturen sollen dann auf rund 40 Grad Celsius steigen. Olivier Proust ist ein französischer Meteorologe. Er sieht bereits die Folgen nicht nur für die Menschen, sondern vor allem auch für die Natur voraus: "Es ist offensichtlich, dass ein erheblicher Wassermangel mit diesem Ereignis verbunden ist. Und wir müssen wissen, dass nicht nur das Fehlen von Wasser, sondern auch die hohen Temperaturen die Dürre verschlimmern. Bei hohen Temperaturen trocknet der Boden eindeutig schneller aus. Mit der glühenden Sonne verschlimmert sich die Situation in Bezug auf die Dürre. Besonders, da wir erst am Anfang des Sommers stehen. Aber es ist bereits so trocken, wie sonst erst im Hochsommer." Die extreme Hitzewelle wird jedoch nicht nur in Frankreich schweißtreibend werden. Sondern auch in anderen Teilen Europas werden ungewöhnlich hohe Temperaturen erwartet. Besonders betroffen sollen Länder sein, wie Spanien und Italien. Und auch im Süden Deutschlands dürfte es ungewöhnlich heiß werden. Der Höhepunkt soll am Sonntag erreicht werden.

Mehr