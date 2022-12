Frost in Deutschland Diese Karten zeigen, wo es am kältesten ist und wo Glatteis auftreten kann

Mit eisigen Temperaturen geht das Wetter durch die Woche. Sehen Sie, wo es am kältesten wird und, wo vor Glatteis gewarnt wird.

Eisige Temperaturen in ganz Deutschland: Das Thermometer fällt allerorten unter die Null-Grad-Marke, teilweise auf minus 8 oder minus 9 Grad. Bis auf in einigen Gebieten im Westen herrscht in Deutschland leichter bis mäßiger Dauerfrost. Warme Klamotten sind also Pflicht, Winterreifen am Auto sowieso.

Dem Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes zufolge kann es vor allem im Osten und Südosten gebietsweise glatt werden, auch Schnee oder Eisregen ist gebietsweise möglich. Autofahrer sollten insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr mit Glätte durch überfrierendem Reif und Nässe rechnen.

Karte I: Die Tieftstemperaturen des Tages

Die untenstehende Karte zeigt die erwarteten Tiefsttemperaturen für den heutigen Tag. Sie wird, ebenso wie die Glatteiskarte darunter, von "Wetter.de" bereitgestellt.

Karte II: Aktuelle Glatteiswarnung vom DWD

Die untenstehende Karte zeigt aktuelle Warnungen vor Glatteis des DWD. Es handelt sich um eine binäre Wetterkarte: Orte, für die es eine Glatteiswarnung gibt, werden rot eingefärbt. Keine Einfärbung heißt, es gibt keine Warnung. Die Karte wird regelmäßig mit neuen Daten zur Lage aktualisiert.

Karte III: Live-Ansicht und Prognose: Das Wetter in Deutschland

Möchten Sie wissen, wo in Deutschland die Temperaturen gerade am niedrigsten sind? Die untenstehende Live-Karte zeigt es. Für eine Vorhersage der kommenden Tage klicken Sie unten links auf den "Play"-Button. Sie können die Ansicht oben rechts im Menü auch umstellen, etwa auf Regen und Gewitter.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Quellen: "Wetter.de", DWD

Eisige Temperaturen Deutschland friert, aber das ist noch gar nichts: Das sind die kältesten Orte der Welt 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Top 10: Prospect Creek, Alaska (-62,1 °C)

Propect Creek wurde in den späten 70er-Jahren gegründet für Arbeiter des Trans-Alaska-Pipelinesystems. Die nächste Stadt, Coldfoot, liegt etwa 50 Kilometer entfernt. Heute lebt in der kleinen Siedling im Nirgendwo Alaskas keiner mehr. Außer Kälte gibt es dort auch nicht viel zu holen. 1971 fiel die Temperatur dort auf unangenehme -62,1 °C. Mehr

In der Galerie: Eiszeit in Deutschland. Es ist frostig geworden und bleibt es auch erst einmal. Die Meteorologen haben klirrende Kälte vorausgesagt. Fast überall herrscht Dauerfrost. Aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu diesen zehn Orten.