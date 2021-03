Sehen Sie im Video: Frühlingswetter lockt Sonnenanbeter nach draußen – Spargelzeit beginnt.









Vorbildliches Frühlingswetter am Dienstag im Rheinland, so hier in Bonn. Die Sonnenstrahlen streichelten die jungen Blüten. Auch im nahen Köln schien die Sonne, zur Freude der Spaziergänger: "Ja, das ist natürlich Balsam für die Seele, nicht? Jetzt während der Corona-Zeit. Prima. So ein bisschen mal wieder rausgehen, Seele baumeln lassen. Einfach super." "Na, toll! Was soll man dazu sagen? Ist fantastisch. Man war ewig drin gehabt. Man konnte wenig raus. Und wenn der Frühling jetzt kommt, dann ist diese ganze Corona-Geschichte oder die ganzen Regeln dafür viel einfacher auszuhalten, wenn man sich dran hält, sollte man draußen auch tun." "Ja, man muss das Beste draus machen. Wir haben zwar alle demnächst einen Streifen im Gesicht vom ständigen Maskentragen, aber das Leben geht weiter." Das sonnige Wetter dürfte auch diesen Spargelstechern in Schrobenhausen in Bayern gerade recht kommen sein. Peter Strobl ist Geschäftsführer des Sparglerzeugerverbands Südbayern e.V.. "Also im Moment passt das Wetter. Wir hatten ja in den letzten Wochen eine sehr kühle Witterung mit wenig Sonne, und dadurch hat sich auch das Wachstum verzögert, sodass erst letzte Woche, kann man sagen, die Saison begonnen hat." Die Ernte des "Weißen Goldes", die vielerorts von Erntehelfern aus Rumänien besorgt wird, läuft unter Beachtung der geltenden Hygienemaßnahmen ab. "Von der Unterbringung der Leute, die getrennten Waschcontainer, die also eingerichtet werden müssen, die Leute müssen in kleinen Arbeitsgruppen tätig sein, dürfen nicht miteinander kommunizieren oder zusammenkommen - das ist natürlich ein sehr hoher Aufwand, der auch mit höheren Kosten verbunden ist, die sonst eben ohne Corona nicht der Fall wären." Wie es mit dem Spargel in diesem Jahr preislich aussehen wird, konnte Strobl am Dienstag noch nicht sagen. Insgesamt recken im Freistaat aktuell auf einer Anbaufläche von rund 3.600 Hektar Spargelstangen ihre Köpfe aus dem Erdreich, bereit, in Kürze gestochen zu werden.

