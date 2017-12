Eine Schneeflocke besteht aus etwa zehn Millionen winzig kleinen Eiskristallen: Die meisten haben zunächst die Form eines sechseckigen Prismas. Aber Temperatur, Feuchtigkeit, Wind und sogar die Beschaffenheit des elektrischen Feldes, das die Flocke auf ihrem Weg Richtung Erde durchquert, erzeugen am Ende viele unterschiedlichen Formen. So bilden sich auch einfachere und länglichere Flocken. Ist es sehr kalt, entstehen kompliziertere, flachere Gebilde wie zum Beispiel sechsarmige Sterne.



Die erstaunlichen kristallinen Strukturen der Flocken werden bereits seit dem 17. Jahrhundert von Forschern untersucht. Mitte des 20. Jahrhunderts differenzierte der Japaner Ukichiro Nakaya 41 verschiedene "morphologische Formen", seine Nachfolger erfassten bis 1966 bereits 80 verschiedene Schneeflocken-Typen. Und die Zahl der verschiedenen identifizierten Unterkategorien ist bis heute immer noch weiter angestiegen.



Von Möwen und Speerspitzen

Nach aktuellem Forschungsstand haben japanische Kristallografen vom Kitami Institute of Technology in Hokkaido ein Klassifizierungssystem erstellt. Danach gibt es nunmehr acht Kategorien für feste Niederschläge: Säulen, Kristalle, eine Kombination aus beiden, Anhäufungen von Schneekristallen, Graupelkristalle, Eiskeimkristalle und ungleichmäßige Partikel. Die Schneekristalle wurden in 35 verschiedene Typen mit Bezeichnungen wie "Skelettartiger Kristall", "Möwenartiger Kristall" oder "Speerspitzenartiger Kristall" klassifiziert. Diese sind dann noch einmal in 121 weitere Untertypen unterteilt.



Möglich wurde diese feine Differenzierung durch die Untersuchung des atomaren Aufbaus der Kristalle mittels Röntgenstrahlung.Angesichts der rasanten Entwicklung von Untersuchungsmöglichkeiten wird es aber vermutlich nicht lange bei den 121 bleiben.

