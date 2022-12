Gefährliches Glatteis hat am Montagmorgen in großen Teilen Deutschlands Straßen und Wege rutschig gemacht und zu vielen Verkehrsunfällen geführt. Zunächst waren vor allem der Nordwesten und Westen bis in die Mitte betroffen, im Laufe des Tages soll es auch im Osten verbreitet Glatteisregen geben, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Für weite Teile Deutschlands riet der DWD, sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten und sich auf allen Verkehrswegen auf Beeinträchtigungen einzustellen. Von West nach Ost komme es zu gefährlichem Glatteis. Das liege an der Warmfront eines Tiefs südlich von Island. Dabei werde milde Atlantikluft herangeführt, welche "die Frostluft der vergangenen Tage und Nächte aber nur langsam verdrängen kann", teilte der DWD mit.

Die Warmfront sorgte auch bei der Bahn und im Flugverkehr für Behinderungen. Die Bahn kündigte an, ihr Züge wegen der Witterung nur mit reduziertem Tempo über die Gleise zu schicken. Am Frankfurter Flughafen kam es zu Verzögerungen im Betriebsablauf. Zahlreiche Flüge wurden wegen der Witterung komplett annulliert.

In mehreren Regionen wie etwa in großen Teilen Niedersachsens fiel wegen des Glatteises am Montag der Unterricht aus. In Hamburg warnten die Behörden eindringlich davor, ins Freie zu gehen. "Unsere dringende Bitte: Bleiben Sie drinnen und wählen Sie den Notruf 112 nur bei lebensbedrohlichen Erkrankungen oder Verletzungen."