Glühende Hitze, scharfer Wind und Unwetter – so sieht der Sommer aus

Es herrscht Hitze in ganz Deutschland, immer wieder ziehen teils heftige Gewitter und Unwetter durchs Land, in einigen Regionen ist es aber auch so trocken, dass die Behörden Waldbrände fürchten, wie an diesem Wochenende beispielsweise in Teilen Brandenburgs und Sachsen-Anhalts.

Sehr warm ist es derzeit vor allem im Süden Deutschland: Am Samstag zeigte das Thermometer in Bayern bis zu 38 Grad – noch schwitzen die Kinder dort in den Schulen. Die Sommerferien beginnen im Freistaat traditionell spät, in diesem Jahr am 31. Juli. In manch anderen Teilen Deutschlands sind die Schulen schon längst geschlossen, es ist Urlaubszeit.

Wochenende mit Hitze: Ab an den Badesee oder ins Freibad!

Aber immerhin bot sich an diesem Wochenende für viele Menschen in Deutschland die Gelegenheit, an Badeseen und in Freibädern Abkühlung zu finden. In München zog es viele Sonnenanbeter an das Ufer der Isar, wo großer Andrang herrschte. Auch die Strände an Nord- und Ostsee waren gut besucht.

Zu Wochenbeginn dürfte die Hitze nach der Prognose von Meteorologen hierzulande noch anhalten, ab Mitte der Woche könnte es sich auch etwas abkühlen. Für sommerliche Fotomotive eignet sich das Sommerwetter allemal, wie diese Fotostrecke zeigt.

