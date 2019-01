Mit dem Temperaturen bis zu Minus 20 Grad bricht in Deutschland in den nächsten Tagen eine Kältewelle los. In Australien kämpft man währenddessen mit dem anderen Extrem: Mit Temperaturen von bis zu 50 Grad ächzt der Kontinent seit Wochen unter Rekordhitze. Um sich zu schützen, nutzen die Australier eine simple Faustregel: Slip! Slop! Slap!

Den merkwürdig klingenden Slogan kennt in Down Under jedes Kind: "Slip on a shirt, slop on 50+ sunscreen, slap on a hat" (Zieh ein Shirt an, creme dich mit 50+ Sonnencreme ein und trage einen Hut), heißt es, seit in den 80er Jahren eine Kampagne auf die schlimmen Folgen des grassierenden Hautkrebs-Problems hingewiesen hat - inklusive eines von einem Cartoon-Vogel gesungen Ohrwurm-Songs. Den Clip finden Sie unten.

Schatten nicht vergessen

In der Zwischenzeit wurde die Kampagne noch modifiziert: Mit "Seek Shade or Shelter, Slide on some Sunglasses" (Suche Schatten oder ein Dach über dem Kopf und trage eine Sonnenbrille) wurde der Song um Schutz vor der Hitze und den Folgen des UV-Lichts auf die Augen erweitert. Seit den Neunzigern heißt der vollständige Slogan damit "Slip! Slop! Slap! Seek! Slide!"

Was lustig klingt, hat einen sehr ernsten Hintergrund. Australien hat die höchste Hautkrebsrate der Welt. Zum einen gehört es zu den heißesten Ländern, letzten Dienstag lagen alle der 15 heißesten Orte des Globus auf dem kleinen Kontinent. Zum anderen ist die Bevölkerung durch das Ozonloch enorm starker UV-Strahlung ausgesetzt. Dadurch werden zwei Drittel der Australier vor dem siebzigsten Lebensjahr mit Hautkrebs diagnostiziert. 80 Prozent aller neu festgestellten Krebsfälle im Land betreffen die Haut, die allermeisten treten im Zusammenhang mit Sonnenstrahlung auf.

Die tödlichste Art des Krebses konnte die Kampagne leider nicht bannen: Obwohl die Raten harmloser Hautkrebsfälle seit den 1980er Jahren konstant sinken, traten ausgerechnet die gefährlichen Melanome sogar häufiger auf als vorher. Rund 2000 Menschen starben nach Angaben des Australian Cancer Council alleine im Jahr 2015 an den Folgen von Hautkrebs.