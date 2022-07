Angesichts sehr heißer Temperaturen und einer hohen Waldbrandgefahr wegen der Trockenheit sind die Menschen in Deutschland zu besonderer Vorsicht aufgerufen. In der Westhälfte Deutschlands kann an diesem Dienstag die 40-Grad-Marke geknackt werden. "Der Hitze-Schwerpunkt liegt im Bereich vom Saarland über Rheinland-Pfalz bis nach Nordrhein-Westfalen, dabei sind vor allem tiefe Lagen am Rhein und Ballungsräume wie das Ruhrgebiet prädestiniert", erklärte die Meteorologin Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Gesundheitsexperten empfahlen, direkte Sonne zu vermeiden und viel zu trinken.

© Kai Abresch Interview Jahresrückblick 2021 In Berlin wird die Trockenheit zum Problem, am Oberrhein die Hitze: So sollte sich Deutschland auf die Zukunft vorbereiten

Der bisher heißeste Tag dieses Jahres war der 19. Juni, damals wurden laut DWD in Cottbus und Dresden 39,2 Grad gemessen. Die Meteorologen gehen davon aus, dass es am Dienstag noch heißer wird. Nicht auszuschließen ist, dass sogar der bisherige Hitzerekord für Deutschland geknackt werden könnte. Dieser liegt bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg.

Mittwoch erreicht die Hitze den Osten von Deutschland

Am Mittwoch verabschiedet sich die starke Hitze von der Westhälfte Deutschlands und rückt in den Rest der Republik vor. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach vom Dienstag werden in der Osthälfte 34 bis 40 Grad erwartet. Nach einem Tag ist auch dort die extreme Hitze vorbei, anschließend geht es in Deutschland überwiegend mit etwas gemäßigteren Temperaturen weiter. Zudem ziehen Gewitter auf, auch Unwetter sind möglich.

© Thomas Warnack / DPA Fragen & Antworten Sommer 2022 Kühlen eiskalte Getränke ab? Und sollte man bei Hitze wirklich keinen Sport treiben? Hitzemythen im Faktencheck

Im Westen werden es am Mittwoch 27 bis 34 Grad, dort breitet sich wechselnde Bewölkung mit Schauern, teils kräftigen Gewittern und lokalen Unwettern aus. In der Nacht zum Donnerstag rücken diese bis in den Nord- und Südosten vor. Am Donnerstag bleibt es im Norden und Osten häufig unbeständig, es kann schauern und gewittern. "Im Norden werden teils nicht mal mehr Sommertage mit über 25 Grad erreicht", erklärte die Meteorologin Sabine Krüger. Ansonsten liegen die Werte zwischen 25 und 30 Grad, im Südwesten und Süden sind auch 32 Grad möglich.

Mit ähnlichen Temperaturen wartet auch der Freitag auf. Im Norden und Nordwesten ist es meist stärker bewölkt, im Süden und Osten strahlt die Sonne vom oft wolkenlosen Himmel. Meist bleibt es trocken, nur im Westen und an den Alpen kann es etwas schauern oder gewittern.