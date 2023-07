von Annette Berger Brütende Hitze breitet sich über Teile Europas aus. Vor allem rund um das Mittelmeer zeigt das Thermometer extreme Werte. Doch auch in Deutschland war es zuletzt immer wieder sehr warm. Zwei interaktive Karten zeigen die Temperaturen.

Dieser Sommer ist sehr heiß – sowohl in Europa als auch teilweise bei uns in Deutschland. Das zeigen die roten Farben der Wetterkarten auf den ersten Blick: In Deutschland wird es an diesem Mittwoch im Süden wieder wärmer werden als im Norden, wo zeitweise immer wieder etwas kühlender Regen fällt. Doch auch die Regionen an der Nord- und Ostsee hatten in diesem Jahr schon sehr warme Perioden.

Angesichts der Wärme bei uns in diesen Sommermonaten ist auch eine gesundheitspolitische Debatte entbrannt: Brauchen wir in Deutschland eine Siesta, wie man sie aus südeuropäischen Ländern kennt? Also früh aufstehen und arbeiten, wenn es kühler ist – und dann in den heißen Mittagsstunden eine lange Erholungspause?

Hilft eine Siesta uns in Deutschland durch Tage mit großer Hitze?

Vom Verband der Amtsärzte kam dazu eine entsprechende Forderung. Die Arbeitnehmer in Deutschland sollten sich angesichts der derzeitigen Hitze "an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren", sagte Johannes Nießen den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) für die Ausgaben von diesem Dienstag. Nießen ist der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD).

Grundsätzliche Zustimmung signalisierte die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), die bekräftigte, vor allem müssten Menschen geschützt werden, die unter freiem Himmel arbeiten. Allerdings sei zum Beispiel das sehr frühe Anfangen am Morgen etwa auf dem Bau kaum möglich, weil Lärmschutz-Regeln eingehalten müssten. Wenn Menschen wegen der Hitze nicht arbeiten könnten, solle der Staat Ausfallgeld zahlen, so die Gewerkschaft.

Karte I: Sehen Sie live, wo die Temperaturen gerade am höchsten sind

Möchten Sie wissen, wo in Deutschland die Temperaturen gerade am höchsten sind? Die untenstehende Live-Karte zeigt es. Für eine Vorhersage der kommenden Tage klicken Sie unten links auf den "Play"-Button. Sie können die Ansicht oben rechts im Menü auch umstellen, etwa auf Regen und Gewitter.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Hitze birgt für Menschen Gesundheitsrisiken – bis hin zur Dehydrierung und Hitzeschlag. Mediziner raten deshalb, sich möglichst in kühlen Räumen aufzuhalten, viel zu trinken und die Mittagssonne zu meiden. Für ältere Personen, Kranke und Kinder kann Hitze besonders gefährlich sein.

Irreführende Meldungen über Rekordhitze von 48 Grad

Das Verständnis von "Hitze" ist jedoch vermutlich sehr unterschiedlich in Europa. Im Süden des Kontinents ist es aktuell sehr viel wärmer als in Deutschland. Die europäische Raumfahrtbehörde Esa hatte sogar für Teile der italienischen Inseln Sizilien und Sardinien für Dienstag Temperaturen von bis zu 48 Grad vorhergesagt, wie unter anderem die Nachrichtenagentur AFP am selben Tag meldete und wie es von vielen Medien, darunter auch dem stern an dieser Stelle, aufgegriffen wurde.

Allerdings gab es im Laufe des Tages viel Kritik an dieser Zahl, da sich die Vorhersage auf die Bodentemperatur bezog, was nicht in allen Meldungen weitergegeben wurde. Die offizielle Lufttemperatur wird jedoch in zwei Metern Höhe gemessen, wie beispielsweise das Portal "Wetteronline" erklärt. Und jene Werte sind aktuell ein paar Grad niedriger, da der Boden sich stärker aufheizt als die Luft.

Von Temperaturen um 48 Grad waren die italienischen Inseln also noch ein paar Grad entfernt. Dennoch – heiß ist es allemal. Italiens Wetterdienst warnte diese Woche vor einer der extremsten Hitzewellen aller Zeiten. An diesem Mittwoch soll in 23 größeren Städten die höchste Hitze-Alarmstufe ausgerufen werden, bevor es gegen Ende der Woche mit den Temperaturen etwas abwärts gehen könnte.

Karte II: Die Maximaltemperaturen für den heutigen Tag

Die untenstehende Übersicht zeigt die erwarteten Maximaltemperaturen für den heutigen Tag. Sie wird bereitgestellt vom Portal Wetter.de, das wie der stern zu RTL Deutschland gehört. Per Klick in die Grafik gelangen Sie zum Anbieter und können weitere Details abfragen.

Angesichts der teilweise lang anhaltenden Trockenheit in Europa brechen auch immer wieder Waldbrände aus, so zuletzt beispielsweise auf der Kanareninsel La Palma und in der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen. Zwar geht der griechische Wetterdienst von einer leichten Abkühlung in den kommenden Tagen um ein paar Grad aus – doch bereits ab Donnerstag soll es in Teilen des Landes erneut extrem heiß werden.

Spanien ruft höchste Hitze-Alarmstufe aus – extreme Wärme auch auf Mallorca

Aktuell ist Urlaubszeit – viele Menschen aus Deutschland reisen in den Süden und erleben die extremen Temperaturen dort am eigenen Leib. Die beliebte Insel Mallorca war beispielsweise am Dienstag eine der heißesten Regionen in Spanien mit Spitzenwerten um 44 Grad, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Am Ballermann herrschten demnach 38 Grad. In spanischen Medien ist die extreme Hitze ein großes Thema.

Die Inselgruppe der Balearen, von denen Mallorca das größte Eiland ist, gehört zu den Regionen in Spanien, in denen am Dienstag die höchste Hitze-Alarmstufe ausgerufen wurde. Extrem warm war es in den Regionen Katalonien und Aragonien. Im katalanischen Figueres wurde laut den Daten des spanischen Wetterdienstes Aemet 45,3 Grad gemessen. Spanien kämpft sich derzeit durch die bereits dritte Hitzewelle in diesem Jahr.

Die allgegenwärtige Hitze in Europa dürfte auch in nächster Zeit das beherrschende Thema dieses Sommers sein. Wie heiß es in den einzelnen Regionen ist, zeigen die zwei in diesem Artikel weiter oben verlinkten Karten.

Quellen: "Wetter.de", Gewerkschaft IG Bau, "Wetteronline" / mit Material von AFP und dpa