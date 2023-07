Hitze am Wochenende: Diese Karten zeigen, wo die Sonne am heißesten brennt

von Patrick Rösing Nach Sturm und Gewitter wird es in Deutschland am Wochenende wieder heiß. Interaktive Karten zeigen, wo die Temperaturen am stärksten klettern.

Die vergangenen zwei Wochen waren eher von kühlen Temperaturen und Unwettern geprägt, am Wochenende wird es nun wieder hochsommerlich. Am Wochenende wird es Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge in ganz Deutschland heiß. Fast überall dürfte spätestens am Sonntag die 30-Grad-Marke geknackt werden, mancherorts sind Temperaturen von bis zu 37 Grad Celsius möglich, heißt es. Die untenstehenden Karten vermitteln einen Überblick, wo die Temperaturen am höchsten klettern:

Karte I: Sehen Sie live, wo die Temperaturen gerade am höchsten sind

Möchten Sie wissen, wo in Deutschland die Temperaturen gerade am höchsten sind? Die untenstehende Live-Karte zeigt es. Für eine Vorhersage der kommenden Tage klicken Sie unten links auf den "Play"-Button. Sie können die Ansicht oben rechts im Menü auch umstellen, etwa auf Regen und Gewitter.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Karte II: Die Maximaltemperaturen für den heutigen Tag

Die untenstehende Übersicht zeigt die erwarteten Maximaltemperaturen für den heutigen Tag. Sie wird bereitgestellt vom Portal Wetter.de, das wie der stern zu RTL Deutschland gehört. Per Klick in die Grafik gelangen Sie zum Anbieter und können weitere Details abfragen.

Tipps: So kommt man gesund durch die Hitze

Die unstenstehenden Tipps entstammen der Broschüre "Klimawandel und Gesundheit" von DWD und Bundesumweltamt, die hier heruntergeladen werden kann:

Viel trinken an heißen Tagen. Besonders geeignet sind mineralstoffhaltige Getränke, wie Wasser oder Tee. Alkohol sollte vermieden werden.

Achten Sie vor allem auf ältere Personen und Kinder, die durch die Hitze besonders belastet sind. Sie brauchen gezielte Aufmerksamkeit.

Sport treiben Sie an heißen Tagen besser in den frühen Morgen- oder späteren Nachmittags- und Abendstunden. Vermeiden Sie während der Mittagshitze starke körperliche Anstrengungen.

Achten Sie auf einen angemessenen Schutz gegen ultraviolette Strahlung. Der beste Sonnenschutz sind geeignete Kleidung, Sonnenhut und Sonnenbrille. Haut, welche nicht mit Kleidung bedeckt ist, muss gut mit Sonnenschutzmittel eingerieben werden.

Quelle:DWD (Stand: 7. Juli 2023)

