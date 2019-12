Für den Rekord der bisher heißesten Jahre hat das nun endende 2019 gute Chancen, auf Platz zwei oder drei zu landen. Dies berichtet die Weltorganisation für Meteorologie, die ihren endgültigen Bericht hierzu im Januar vorlegen wird. In jedem Fall dürfte ein Jahresrückblick vielerorts die Erinnerungen an Brände und Hitzewellen mit sich bringen. Der Sommer der südlichen Hemisphäre sorgte im australischen Adelaide bereits im Januar für die höchsten Temperaturen seit 80 Jahren. Im März löste eine Hitzewelle im benachbarten Bundesstaat Victoria in nur 24 Stunden hundert Buschfeuer aus. Im Juni und Juli erlebte ganz Europa Rekordtemperaturen. Frankreich maß mit 45,9 Grad die höchsten Temperaturen des Landes seit jeher. In Deutschland sorgte der bereits zweite heiße Sommer in Folge für eine außergewöhnliche Belastung des Grundwasserspiegels, der Wälder und der Landwirtschaft. Unter den zahlreichen Wald- und Buschbränden weltweit dürften vielen vor allem die Bilder aus dem Amazonas in Erinnerung bleiben. Da der größte Regenwald einen maßgeblichen Einfluss auf das globale Klimasystem hat, sorgten die Brände weltweit für Aufmerksamkeit. Auch enden wird das Jahr 2019 mit Bildern lodernder Wälder und Menschen, die alles in Bränden verloren haben, wie etwa hier im von Dürre geplagten Australien und Chile. Für die Weltorganisation für Meteorologie ist schon jetzt so gut wie sicher, dass das Jahrzehnt von 2010 bis 2019 im Durchschnitt der heißeste Zeitraum seit Beginn der Wetteraufzeichnung ist, und seit 1980 jedes Jahrzehnt höhere Temperaturen brachte, als das Jahrzehnt zuvor.