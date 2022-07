Ein Thermometer an einer Hauswand klettert in Richtung der 40-Grad-Marke (Archivfoto)

Liveblog Hitze in Europa DWD: Hitzerekorde in sechs Bundesländern – viermal über 40 Grad

Mehrere Verletzte bei Löscharbeiten in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg +++ Hitze in Deutschland verlagert sich +++ Hitzewellen werden normal in Europa +++ Briten erleben Temperaturrekord +++ Die Nachrichten zur Hitzewelle in Europa im stern-Liveblog.

Europa kämpft mit der Hitzewelle. In vielen Ländern klettert das Thermometer dieser Tage an oder sogar über 40 Grad. Deutschland steht ein weiterer sehr heißer Tag bevor – erst danach soll es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder etwas abkühlen. Am Mittwoch verabschieden sich die extrem hohen Temperaturen bis an die 40 Grad erst einmal von der Westhälfte des Landes und rücken in den Rest der Republik vor. Laut DWD werden in der Osthälfte 34 bis 40 Grad erwartet.

Die Gluthitze über Europa hatte am Dienstag auch Deutschland mit Temperaturen oft deutlich über 35 Grad zu spüren bekommen. Im Westen hatte der DWD sogar Temperaturen von über 40 Grad für möglich gehalten – am Abend stellte sich dann Duisburg (Station Duisburg-Baerl) mit 39,5 Grad als wärmster Ort heraus. Auch damit wurde der Dienstag zum bisher heißesten Tag dieses Jahres. Vor einem Monat (19. Juni) waren in Cottbus und Dresden 39,2 Grad gemessen worden. Der jahresübergreifende Hitzerekord für Deutschland wurde 2022 noch nicht geknackt: Er liegt bei 41,2 Grad – gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg und Tönisvorst am Niederrhein bei Krefeld.

Mehr als 500 Hitzetote in Spanien Stromkabel halten Hitze nicht stand – Stromausfall in Baden-Baden Verletzte bei Löscharbeiten in zwei Bundesländern Hitzewellen im Sommer künftig "normal" Hitze wandert nach Ostdeutschland Rune Weichert Mehrere hundert Feuerwehrleute haben im Westen Sloweniens einen Waldbrand bekämpft, der möglicherweise der schlimmste Brand in der Geschichte des kleinen Landes werden könnte. In der Region nahe der Grenze zu Italien mussten nach Angaben der Rettungskräfte mehrere Dörfer evakuiert werden. "Es wird uns niemals gelingen, das Feuer binnen eines Tages einzudämmen", sagt Srecko Sestan vom Zivilschutz laut der Nachrichtenwebsite N1. "Hoffen wir, dass es nicht zum schlimmsten in der Geschichte wird."



Das Feuer war am Dienstag im bewaldeten Karst ausgebrochen, wo die Vegetation durch die starke Hitze ausgetrocknet war. Am Mittwochnachmittag hatte der Wind die Flammen weiter angefacht. In mehreren Gemeinden mussten die Einwohner ihre Häuser verlassen, Alarmsirenen wurden ausgelöst. DWD: Hitzerekorde in sechs Bundesländern – viermal über 40 Grad Rune Weichert In sechs Bundesländern sind nach vorläufigen Angaben die dort höchsten Temperaturwerte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen worden. Der Mittwoch war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes damit auch der bislang heißeste Tag des Jahres 2022 und einer der heißesten überhaupt.



Spitzenreiter war um 15.30 Uhr Bad Mergentheim-Neunkirchen mit 40,3 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen-Presse-Agentur berichtet. Damit wurde auch der bisherige Rekord für Baden-Württemberg von 40,2 Grad in Freiburg im August vor 19 Jahren (13.8.2003) eingestellt. Außerdem wurden 40,1 Grad in Hamburg-Neuwiedenthal gemessen, was ein Rekord für Hamburg war, sowie 40,0 jeweils in Barsinghausen-Hohenbostel (Niedersachsen-Rekord) und Huy-Pabstorf (Sachsen-Anhalt-Rekord).



In Mecklenburg-Vorpommern wurde mit 39,4 Grad ein Landesrekord in Boizenburg gemessen und in Schleswig-Holstein ein Landesrekord mit 39,1 Grad in Grambek.



Damit wurden in Deutschland außerdem erst zum zehnten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen an einem Tag Temperaturen von mehr als 40 Grad gemessen – zuletzt war dies am 25. Juli 2019 der Fall. Damals war dies jedoch nicht nur an vier Stationen, sondern gleich an 22 DWD-Stationen der Fall. Der 25. Juli 2019 bleibt auch der deutschlandweite Hitzerekordtag: Denn laut DWD wurden damals an den nordrhein-westfälischen Stationen in Duisburg und Tönisvorst am Niederrhein bei Krefeld 41,2 Grad Celsius gemessen. Rune Weichert Der Deutsche Wetterdienst warnt für Mittwochabend und die Nacht auf Donnerstag vor heftigen Gewittern und Unwettern. Schon am früheren Abend sollte eine Gewitterfront über Teile Baden-Württembergs ziehen, sagt ein DWD-Sprecher. Es sei an manchen Orten mit vielen Blitzen und 60 Litern Regen pro Stunde und Quadratmeter zu rechnen. Es könnten auch Hagelkörner mit einer Größe von bis zu drei Zentimetern fallen. Ebenso seien Sturmböen mit einem Tempo von 100 Kilometern pro Stunde möglich. Betroffen sei voraussichtlich vor allem der Bereich zwischen Bodensee und Karlsruhe. Etwas später in der Nacht soll es vor allem in Nordrhein-Westfalen und im westlichen Niedersachsen gewittern. Dort sei mit heftigem Regen, der auch länger anhalten könne, zu rechnen, sagte der Sprecher. Es könne punktuell Überflutungen geben, vor allem an kleineren Bächen und Flüssen. Unterführungen und Keller könnten volllaufen. Rune Weichert Für Haustiere kann es an solchen heißen Tagen richtig ungemütlich werden – und unter Umständen sogar gefährlich. Wie Sie Ihr Haustier bei solchen Temperaturen schützen können, lesen Sie hier: Auch Haustiere lächzen unter der Hitze. Ein Tierarzt gibt Tipps (stern +) Denken Sie auch an die Tiere, die Sie im Garten besuchen. Rune Weichert Nur ein paar Stunden war der dänische Temperaturrekord für den Juli alt, dann wurde er schon wieder überboten: In Abed auf Lolland wurden 35,9 Grad Celsius gemessen. Es ist damit der zweitwärmste Tag in der dänischen Aufzeichnung, so das Dänische Meteorologische Institut. Wind aus Nordsee-Richtung kühle aber wieder das Land ab. "Abed på Lolland har nu julis varmerekord med 35,9 grader, og vi har den næstvarmeste dag i dansk vejrhistorie. Varmen ser ud til at lette nu med vind på vej in… Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Rune Weichert Reste von Saharastaub und Partikel aus den Waldbränden in Südeuropa verhindern derzeit wahrscheinlich noch höhere Temperaturen in Deutschland. Das schließen Forscher des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (Tropos) aus aktuellen Messungen über Leipzig. In mehreren Kilometern Höhe gebe es derzeit Schichten aus Saharastaub und Aerosolen von Waldbränden, teilt das Institut mit. Darum sei der Himmel trotz Hochdruckwetters nicht strahlend blau sondern ganz leicht milchig. "Das kann an diesem Mittwoch in Leipzig rund 0,5 Grad Unterschied ausgemacht haben", sagt Albert Ansmannn, Leiter der Arbeitsgruppe Bodengebundene Fernerkundung am Tropos. Auch in anderen Teilen Deutschlands gebe es dieses Phänomen.



"Was sich gerade über unseren Köpfen abspielt, wirkt sich auch auf die Temperaturen am Boden aus", erklärt Ansmannn. "Weil die Rauchpartikel das Sonnenlicht dimmen, kühlen sie ganz leicht. Konkret bedeutet das, dass die Luft am Boden dann nicht ganz so heiß wird wie es die Wettermodelle vorhersagen." In der Nähe von Waldbränden sei sogar ein Unterschied durch Aerosole von drei bis vier Grad auf die Temperatur möglich. Rune Weichert Bei so einem Tennismatch kann es schon mal heiß hergehen. Bei Temperaturen, die an die 40-Grad-Marke reichen, ist es aber ein bisschen zu viel des Guten. Hier kühlt sich Alex Molcan bei der ATP-Tour in Hamburg Rothenbaum mit einem Eisbeutel den Kopf. Tennis: ATP-Tour, Einzel, Herren, 2. Runde. Carreno Busta (Spanien) - Molcan (Slowakei). Alex Molcan kühlt sein Gesicht mit einem Eisbeutel. Frank Molter / DPA Rune Weichert Auch in Deutschland wurden Hitzerekorde gebrochen: In mehreren Bundesländern sind die dort höchsten Temperaturwerte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen worden. Spitzenreiter war um 15.30 Uhr Bad Mergentheim-Neunkirchen mit 40,3 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berichtet. Damit wurde auch der bisherige Rekord für Baden-Württemberg von 40.2 Grad in Freiburg im August 2003 eingestellt.

Damit wurde in Deutschland außerdem zum zehnten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen eine Temperatur von mehr als 40 Grad gemessen – zuletzt war dies 2019 der Fall. Die vorläufig höchsten Landeswerte betrugen um 15.20 Uhr 39,8 Grad im niedersächsischen Uelzen und ebenfalls 39,8 Grad in Huy-Pabstorf in Sachsen-Anhalt – für beide Länder waren das Hitzerekorde. "Die Werte könnten aber bis zum Abend noch durchbrochen werden", so DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Denn noch immer stiegen die Temperaturen. Es sei auch gut möglich, dass auch an anderen Wetterstationen die 40 Grad-Marke noch erreicht werde.



Vorläufige Landesrekorde wurden auch mit 39,7 Grad in Hamburg Neuwiedenthal sowie mit 38,4 Grad in Krambek in Schleswig-Holstein verzeichnet. Die endgültigen Rekordwerte des Tages dürften erst nach 20 Uhr feststehen, hieß es.

Rune Weichert Dänemark hat einen neuen Hitzerekord: Der bisherige Juli-Höchstwert von 35,3 Grad Celsius von 1941 wurde heute getoppt. In Borris in Westjütland wurden 35,6 Grad Celsius gemessen, meldet Dänemarks Meteorologisches Institut. Der wärmste Tag in Dänemark war 1975 – mit 36,4 Grad, wie die Zeitung "B.T." schreibt. "Julirekorden var indtil i dag 35,3 grader, målt i Erslev på Mors og i Studsgård ved Herning i juli 1941 🌡️ I dag er den slået med 35,6 grader målt i Borris i V… Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen. Mehr als 500 Hitzetote in Spanien



Volker Königkrämer Die Hitzewelle in Spanien hat nach Regierungsangaben hunderte Menschen das Leben gekostet. Infolge der fast zehntägigen Hitzeperiode seien "mehr als 500 Menschen" gestorben, sagt Ministerpräsident Pedro Sánchez unter Verweis auf Daten zur Übersterblichkeit eines öffentlichen Gesundheitsinstituts. Vorläufigen Daten des spanischen Wetterdienstes zufolge war die Hitzewelle zudem die intensivste, die jemals in Spanien gemessen wurde. Sie dauerte von 9. bis 18. Juli und bescherte den Spanierinnen und Spaniern Temperaturen von über 45 Grad. Volker Königkrämer Der Verband der Kassenärzte befürchtet auch in Deutschland zahlreiche Hitzetote. "Man muss davon ausgehen, dass nicht nur in Südeuropa, sondern auch bei uns in diesem Sommer wieder sehr viele Menschen der Hitze erliegen", sagt der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er fordert Kampagnen mit konkreten Tipps etwa vor Nachrichtensendungen zur Aufklärung besonders hitzegefährdeter Menschen.



"Schon 2020 hatten wir im heißen August mehrere Tausend Hitzetote zusätzlich. Das werden wohl leider regelmäßige Wellen, wenn die Temperaturen zukünftig über mehrere Tage so hoch gehen wie gerade", sagt der Verbandschef. In einer solchen Situation würden "praktische Empfehlungen" mehr helfen als Rufe nach einem "Hitzeschild vom Bund". Thomas Krause Hoch "Jürgen" lässt derzeit Millionen Menschen in ganz Deutschland schwitzen – und ist nach einem Meteorologie-Freund aus Leipzig benannt. Die Namens-Patenschaft für das Hochdruckgebiet sei ein Geburtstagsgeschenk für ihren Vater Jürgen gewesen, sagte seine in der Schweiz lebende Tochter. "Mein Vater ist seit seiner Jugend unheimlich interessiert an Meteorologie und zu seinem runden Geburtstag Ende August wollte ich ihm eine Patenschaft schenken." Vor Kurzem sei dann klar geworden, dass das aktuelle Sommerhoch den Namen "Jürgen" tragen wird und so schon im Vorfeld des Geburtstages für eine große Überraschung sorgt. "Als meinem Vater klar wurde, dass dieses Hoch wirklich nach ihm benannt wurde, hat er sich erst ein bisschen erschrocken, aber dann sehr gefreut", so die Tochter. Sie fügte aber hinzu: "Unter der Hitze leidet er natürlich genauso wie alle anderen." Thomas Krause In Berlin hat die erste Notunterkunft der Hitzehilfe für Obdachlose eröffnet. Die Unterkunft im Stadtteil Schöneberg ist täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Neben dem Aufenthalts- und Esszimmer gibt es sieben Räume mit Betten, in denen sich insgesamt 30 Menschen ausruhen oder ein paar Stunden schlafen können. Dazu eine Du