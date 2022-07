Bei diesem Brand in Alsdorf bei Aachen sind am Dienstag insgesamt sieben Personen verletzt worden

Liveblog Hitze in Europa Mehrere Verletzte bei Löscharbeiten in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg

Hitze in Deutschland verlagert sich +++ Hitzewellen werden normal in Europa +++ Briten erleben Temperaturrekord +++ Die Nachrichten zur Hitzewelle in Europa im stern-Liveblog.

Europa kämpft mit der Hitzewelle. In vielen Ländern klettert das Thermometer dieser Tage an oder sogar über 40 Grad. Deutschland steht ein weiterer sehr heißer Tag bevor – erst danach soll es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder etwas abkühlen. Am Mittwoch verabschieden sich die extrem hohen Temperaturen bis an die 40 Grad erst einmal von der Westhälfte des Landes und rücken in den Rest der Republik vor. Laut DWD werden in der Osthälfte 34 bis 40 Grad erwartet.

Die Gluthitze über Europa hatte am Dienstag auch Deutschland mit Temperaturen oft deutlich über 35 Grad zu spüren bekommen. Im Westen hatte der DWD sogar Temperaturen von über 40 Grad für möglich gehalten – am Abend stellte sich dann Duisburg (Station Duisburg-Baerl) mit 39,5 Grad als wärmster Ort heraus. Auch damit wurde der Dienstag zum bisher heißesten Tag dieses Jahres. Vor einem Monat (19. Juni) waren in Cottbus und Dresden 39,2 Grad gemessen worden. Der jahresübergreifende Hitzerekord für Deutschland wurde 2022 noch nicht geknackt: Er liegt bei 41,2 Grad – gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg und Tönisvorst am Niederrhein bei Krefeld.

Hitzewelle in Europa Kapitel Verletzte bei Löscharbeiten in zwei Bundesländern Hitzewellen im Sommer künftig "normal" Hitze wandert nach Ostdeutschland Thomas Krause Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnte die bislang höchste gemessene Temperatur des Jahres von 39,5 Grad Celsius von Dienstag heute im Nordosten übertroffen werden, sagt ein Meteorologe des DWD. Auch Temperaturen von 40 Grad Celsius seien möglich. Im Westen und Südwesten wird es demnach heute laut Vorhersage weniger heiß. Dort gebe es allerdings ab dem Nachmittag Gewitter mit "lokalem Unwetterpotenzial". Betroffen davon sei vor allem die Südhälfte Baden-Württembergs. Es könne zu Starkregen, schweren Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern in der Stunde und größeren Hagel kommen. Die Luft werde zunehmend schwüler. Trotz etwas geringerer Temperaturen im Westen bleibt die Wärmebelastung diesen Angaben zufolge insgesamt stark. In der Nacht zu Donnerstag breiten sich die Gewitter laut DWD nach Nordosten aus. "Heute (20.07.) herrscht eine verbreitet starke Wärmebelastung, nur im Westen und Südwesten wird es weniger heiß. Dafür gibt es dort später Gewitter mit lokalem… Angesichts hoher Temperaturen fordern Tierschützer ein Verbot von Lebendtiertransporten in Deutschland. "Die aktuellen Regelungen für die Zustände bei Tiertransporten sorgen schon unter normalen Bedingungen unweigerlich für Tierleid", erklärt das Deutsche Tierschutzbüro. Im Sommer spitze sich die Situation durch Temperaturen von über 30 Grad Celsius im Transporter, akutem Wassermangel und längeren Transportzeiten durch größere Staugefahr weiter zu. "Während der Sommermonate müssen die Tiere auf den Straßen meist noch viel mehr Leid ertragen als sonst schon", erklärt Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros. In Frankreich gebe es bereits ein Verbot von Lebendtiertransporten bei hohen Temperaturen. Verletzte bei Löscharbeiten in zwei Bundesländern Bei Wald- und Flächenbrände sind in Deutschland mehrere Menschen verletzt worden. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilen, mussten einige Verletzte bei Löscheinsätzen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in Krankenhäuser gebracht werden, Lebensgefahr bestand demnach aber nicht. Nahe Alsdorf bei Aachen griff ein Feldbrand am Dienstagabend demnach auf ein Gehöft über, bei diesem Einsatz wurden sieben Menschen zumeist leicht verletzt, zwei Feuerwehrleute mussten ins Krankenhaus. Laut Polizei brannte zunächst ein abgeerntetes Feld auf einer Fläche von rund 2,5 Hektar, wobei die Flammen auch das Gebäude erfassten. Drei Bewohner sowie zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt, zwei weitere Einsatzkräfte wurden mit Verletzungen in Kliniken gebracht. Im baden-württembergischen Kronau erlitt nach Angaben der dortigen Feuerwehr beim Brand eines Feldes ein Feuerwehrmann eine Rauchvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Helfer wurden wegen Kreislaufbeschwerden und kleinerer Verletzungen vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Bei Löscharbeiten am heißesten Tag in der Geschichte Großbritanniens sind in London mindestens 16 Feuerwehrleute verletzt worden. Zwei Einsatzkräfte wurden vorübergehend in Kliniken behandelt, wie der stellvertretende Feuerwehrchef der britischen Hauptstadt, Jonathan Smith, dem Sender Times Radio sagte. Die Feuerwehr habe unter beispiellosen Bedingungen gearbeitet. Es habe mehr als 1000 Notrufe gegeben, davon die allermeisten wegen der Hitze. Smith warnte trotz der deutlich niedrigeren Temperaturen am Mittwoch vor weiteren Feuern. Der Boden sei noch immer völlig ausgetrocknet. Londons Bürgermeister Sadiq Khan sprach vom arbeitsreichsten Tag für die Feuerwehr seit dem Zweiten Weltkrieg. Vor allem zwei Großbrände im Osten Londons sorgten für Aufsehen. An verschiedenen Stellen des Landes kämpften Feuerwehrleute weiter gegen Brände. Die deutsche Holzindustrie ist angesichts der extrem hohen Waldbrandgefahr besorgt und drängt auf einen schnelleren Waldumbau. "Wir müssen unsere Wälder besser schützen. Das gelingt am besten, indem wir sie verjüngen", sagt der Geschäftsführer des Hauptverbandes der Holzindustrie (HDH), Denny Ohnesorge, der Zeitung "Rheinische Post". Die Bevölkerung ruft er wegen der aktuellen Hitze und Trockenheit zu extremer Vorsicht beim Besuch von Wäldern auf. "Für alle gilt: Offenes Feuer, Grillen genauso wie Rauchen sind immer tabu", mahnt Ohnesorge. Die aktuelle Wetterlage treffe vielerorts auf Wälder, die bereits durch eine jahrelang andauernde Trockenheit geschädigt seien. Wichtig sei vor diesem Hintergrund auch, dass dürregeschädigte Holz in den Wäldern zu nutzen und damit zu entfernen. Damit werde auch die Brandgefahr abgemildert. Gegen die rekordverdächtige Hitze, unter der viele Menschen leiden, ist nach Einschätzung der Pastorin Antje Wachtmann ein Kraut gewachsen: Sie lädt die Menschen dazu ein, sich in alten Kirchengebäuden abzukühlen. Alte Kirchen mit ihren dicken Wänden bräuchten eine ganze Weile, bis sie sich aufheizten - dort sei es angenehm kühl, sagte die Referentin für Kirche im Tourismus der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers am Mittwoch in Aurich. "Einen Moment runterkommen, die Stille genießen - das ist für die Seele gut, und für den Körper auch." In Niedersachsen gebe es rund 400 verlässlich geöffnete Kirchen, allein in der hannoverschen Landeskirche seien es 350. Verlässlich bedeute, dass die Kirchengebäude fünf Tage pro Woche für mindestens vier Stunden geöffnet seien, in der Regel auch länger. Diese Kirchen seien an einem blauen Signet an der Tür zu erkennen. Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) beklagt ein viel zu bürokratisches und kompliziertes Verfahren in Deutschland für die Anforderung von Löschhubschraubern bei Waldbrandkatastrophen. "Jedes Land hat eigene Regelungen, zum Teil sogar verschiedene für die verschiedenen Träger der Luftfahrzeuge", sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Waldbrand im DFV, Ulrich Cimolino, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Es gebe 16 verschiedene Regelungen für 16 Bundesländer und vereinzelt sogar verschiedene Regelungen für Bundeswehr und Bundespolizei. Es dauere viel zu lange, Hubschrauber von ihnen anzufordern, kritisiert Cimolino, der auch der Vegetationsbrandexperte der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes ist. Somit gestalte sich die Abstimmung wichtiger Details äußerst schwierig. So sei es auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vor einem Jahr gewesen. Damals seien Hubschrauber zum Teil gar nicht, nicht rechtzeitig oder falsch ausgestattet eingesetzt worden. Im Nordosten Athens brennt es weiter. Die Flammen drangen in bewohntes Gebiet ein und zerstörten zahlreiche Häuser. Drei Feuerwehrleute und neun Einwohner sind Berichten des staatlichen Rundfunks zufolge leicht verletzt und mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäuser gebracht worden. Sieben Ortschaften und ein Kinderkrankenhaus wurden evakuiert. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt, wurden mit dem ersten Tageslicht neun Löschflugzeuge und sieben Löschhubschrauber im Kampf gegen die Flammen eingesetzt. Zudem seien die Besatzungen von 120 Löschfahrzeugen im Einsatz. Dicke bräunliche Rauchschwaden waren am Morgen aus fast allen Stadtteilen Athens zu sehen. Vorübergehend mussten wegen der begrenzten Sicht Teile der Autobahn gesperrt werden, die Athen mit seinem Flughafen verbindet. Beim Ausflug in die Natur sollten Autofahrer nur ausgewiesene Parkplätze nutzen, denn Grasflächen können sich durch heiße Abgasanlagen entzünden. Dies betrifft neben allen Modellen mit am Fahrzeugboden liegenden Katalysatoren immer mehr Fahrzeuge mit der Abgasnorm Euro VI. Werden diese in den Regenerationsmodus geschaltet, können sehr hohe Temperaturen auftreten. In London hatte die Feuerwehr mit heftigen Bränden zu kämpfen und rief eine Großschadenslage aus. In Coningsby in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire wurden am Nachmittag 40,3 Grad gemessen, wie der Wetterdienst Met Office nach vorläufigen Daten bekanntgab - ein Rekord für Großbritannien. Vor dieser Woche hatte er bei 38,7 Grad gelegen, die 2019 in Cambridge gemessen wurden. Im Urlaubsland Portugal sind die Waldbrände der vergangenen Wochen laut Regierung auch auf Unachtsamkeit und vorsätzliche Brandstiftung zurückzuführen. Mehr als 50 Menschen seien in diesem Jahr bis Mitte Juli unter dem Verdacht festgenommen worden, für Feuerausbrüche im Wald verantwortlich zu sein, erklärt Innenminister José Luis Carneiro. Nach den Erkenntnissen der Behörden hätten in Portugal nur 23 Prozent aller Brände rein natürliche Ursachen, sagte er. Bei 13 Prozent liegt laut Carneiro vorsätzliche Brandstiftung vor. Nach Angaben der Naturschutzbehörde ICNF vernichteten Brände dieses Jahr in Portugal in gut sechseinhalb Monaten bereits fast 60.000 Hektar - mehr als doppelt so viel wie im ganzen Vorjahr.

In Griechenland, das ebenfalls unter Hitzewellen ächzt, sind für heute angenehmere Temperaturen angesagt. So sollten in Athen um die 30 Grad Wärme herrschen, die Höchsttemperatur um die Mittagszeit wurde für die Ferieninsel Kreta mit 27 Grad vorausgesagt. Das "Traumwetter", wie es griechische Medien nennen, ist ein Ergebnis starker Nordwinde in und um die Ägäis. Diese Winde könnten aber das kleinste Feuer zu einem Großbrand anfachen, warnte der Zivilschutz. In Italien kämpfen mehr als 100 Feuerwehrleute weiter gegen einen großen Waldbrand nahe der Stadt Lucca in der Toskana. Rund 500 Bewohner in der Gegend der Gemeinde Massarosa seien vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden, teilt die Feuerwehr mit. Auf einem Video aus der Nacht war zu sehen, wie die Flammen nahe einer Siedlung loderten und sich an Bäumen hochfraßen. Einige Gas-Tanks seien explodiert, twitterte Regionalpräsident Eugenio Giani am Morgen. Einige Seiten der Brand-Front hätten sich wegen starker Winde ausgedehnt. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mittlerweile mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Aus der Luft unterstützen vier Löschflugzeuge und ein Helikopter die Brandbekämpfung. Der Einsatz läuft bereits seit vergangenem Sonntag. Hitzewellen im Sommer künftig "normal"