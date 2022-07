Ein Bauarbeiter in Madrid verbringt seine Mittagspause im Schatten. In Spanien sind Regierungsangaben zufolge mehr als 500 Menschen an den Folgen der zehntägigen Hitzewelle gestorben

Liveblog Hitze in Europa Regierung: Mehr als 500 Hitzetote in Spanien

Mehrere Verletzte bei Löscharbeiten in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg +++ Hitze in Deutschland verlagert sich +++ Hitzewellen werden normal in Europa +++ Briten erleben Temperaturrekord +++ Die Nachrichten zur Hitzewelle in Europa im stern-Liveblog.

Europa kämpft mit der Hitzewelle. In vielen Ländern klettert das Thermometer dieser Tage an oder sogar über 40 Grad. Deutschland steht ein weiterer sehr heißer Tag bevor – erst danach soll es laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder etwas abkühlen. Am Mittwoch verabschieden sich die extrem hohen Temperaturen bis an die 40 Grad erst einmal von der Westhälfte des Landes und rücken in den Rest der Republik vor. Laut DWD werden in der Osthälfte 34 bis 40 Grad erwartet.

Die Gluthitze über Europa hatte am Dienstag auch Deutschland mit Temperaturen oft deutlich über 35 Grad zu spüren bekommen. Im Westen hatte der DWD sogar Temperaturen von über 40 Grad für möglich gehalten – am Abend stellte sich dann Duisburg (Station Duisburg-Baerl) mit 39,5 Grad als wärmster Ort heraus. Auch damit wurde der Dienstag zum bisher heißesten Tag dieses Jahres. Vor einem Monat (19. Juni) waren in Cottbus und Dresden 39,2 Grad gemessen worden. Der jahresübergreifende Hitzerekord für Deutschland wurde 2022 noch nicht geknackt: Er liegt bei 41,2 Grad – gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg und Tönisvorst am Niederrhein bei Krefeld.

Hitzewelle in Europa Kapitel Mehr als 500 Hitzetote in Spanien Stromkabel halten Hitze nicht stand – Stromausfall in Baden-Baden Verletzte bei Löscharbeiten in zwei Bundesländern Hitzewellen im Sommer künftig "normal" Hitze wandert nach Ostdeutschland Rune Weichert Auch in Deutschland wurden Hitzerekorde gebrochen: In mehreren Bundesländern sind die dort höchsten Temperaturwerte seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen worden. Spitzenreiter war um 15.30 Uhr Bad Mergentheim-Neunkirchen mit 40,3 Grad, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) berichtet. Damit wurde auch der bisherige Rekord für Baden-Württemberg von 40.2 Grad in Freiburg im August 2003 eingestellt.

Damit wurde in Deutschland außerdem zum zehnten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen eine Temperatur von mehr als 40 Grad gemessen – zuletzt war dies 2019 der Fall. Die vorläufig höchsten Landeswerte betrugen um 15.20 Uhr 39,8 Grad im niedersächsischen Uelzen und ebenfalls 39,8 Grad in Huy-Pabstorf in Sachsen-Anhalt – für beide Länder waren das Hitzerekorde. "Die Werte könnten aber bis zum Abend noch durchbrochen werden", so DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Denn noch immer stiegen die Temperaturen. Es sei auch gut möglich, dass auch an anderen Wetterstationen die 40 Grad-Marke noch erreicht werde.



Vorläufige Landesrekorde wurden auch mit 39,7 Grad in Hamburg Neuwiedenthal sowie mit 38,4 Grad in Krambek in Schleswig-Holstein verzeichnet. Die endgültigen Rekordwerte des Tages dürften erst nach 20 Uhr feststehen, hieß es.

Dänemark hat einen neuen Hitzerekord: Der bisherige Juli-Höchstwert von 35,3 Grad Celsius von 1941 wurde heute getoppt. In Borris in Westjütland wurden 35,6 Grad Celsius gemessen, meldet Dänemarks Meteorologisches Institut. Der wärmste Tag in Dänemark war 1975 – mit 36,4 Grad, wie die Zeitung "B.T." schreibt. "Julirekorden var indtil i dag 35,3 grader, målt i Erslev på Mors og i Studsgård ved Herning i juli 1941 🌡️ I dag er den slået med 35,6 grader målt i Borris i V… Externer Inhalt Beim Anzeigen externer Inhalte werden Daten an Dritte übertragen.

Mehr als 500 Hitzetote in Spanien

Die Hitzewelle in Spanien hat nach Regierungsangaben hunderte Menschen das Leben gekostet. Infolge der fast zehntägigen Hitzeperiode seien "mehr als 500 Menschen" gestorben, sagt Ministerpräsident Pedro Sánchez unter Verweis auf Daten zur Übersterblichkeit eines öffentlichen Gesundheitsinstituts.

Vorläufigen Daten des spanischen Wetterdienstes zufolge war die Hitzewelle zudem die intensivste, die jemals in Spanien gemessen wurde. Sie dauerte von 9. bis 18. Juli und bescherte den Spanierinnen und Spaniern Temperaturen von über 45 Grad.



Der Verband der Kassenärzte befürchtet auch in Deutschland zahlreiche Hitzetote. "Man muss davon ausgehen, dass nicht nur in Südeuropa, sondern auch bei uns in diesem Sommer wieder sehr viele Menschen der Hitze erliegen", sagt der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er fordert Kampagnen mit konkreten Tipps etwa vor Nachrichtensendungen zur Aufklärung besonders hitzegefährdeter Menschen.

"Schon 2020 hatten wir im heißen August mehrere Tausend Hitzetote zusätzlich. Das werden wohl leider regelmäßige Wellen, wenn die Temperaturen zukünftig über mehrere Tage so hoch gehen wie gerade", sagt der Verbandschef. In einer solchen Situation würden "praktische Empfehlungen" mehr helfen als Rufe nach einem "Hitzeschild vom Bund".



Hoch "Jürgen" lässt derzeit Millionen Menschen in ganz Deutschland schwitzen – und ist nach einem Meteorologie-Freund aus Leipzig benannt. Die Namens-Patenschaft für das Hochdruckgebiet sei ein Geburtstagsgeschenk für ihren Vater Jürgen gewesen, sagte seine in der Schweiz lebende Tochter. "Mein Vater ist seit seiner Jugend unheimlich interessiert an Meteorologie und zu seinem runden Geburtstag Ende August wollte ich ihm eine Patenschaft schenken." Vor Kurzem sei dann klar geworden, dass das aktuelle Sommerhoch den Namen "Jürgen" tragen wird und so schon im Vorfeld des Geburtstages für eine große Überraschung sorgt. "Als meinem Vater klar wurde, dass dieses Hoch wirklich nach ihm benannt wurde, hat er sich erst ein bisschen erschrocken, aber dann sehr gefreut", so die Tochter. Sie fügte aber hinzu: "Unter der Hitze leidet er natürlich genauso wie alle anderen."

In Berlin hat die erste Notunterkunft der Hitzehilfe für Obdachlose eröffnet. Die Unterkunft im Stadtteil Schöneberg ist täglich von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Neben dem Aufenthalts- und Esszimmer gibt es sieben Räume mit Betten, in denen sich insgesamt 30 Menschen ausruhen oder ein paar Stunden schlafen können. Dazu eine Dusche und einen Garten.



In der italienischen Toskana kämpfen mehr als 100 Feuerwehrleute weiter gegen einen großen Waldbrand nahe der Stadt Lucca. Rund 500 Bewohner in der Gegend der Gemeinde Massarosa seien vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden, teilt die Feuerwehr mit. Auf einem Video ist zu sehen, wie die Flammen nahe einer Siedlung lodern und sich an Bäumen hochfressen. Einige Gas-Tanks seien explodiert, twittert Regionalpräsident Eugenio Giani. Einige Seiten der Brand-Front hätten sich wegen starker Winde ausgedehnt.

Aus der Luft unterstützen vier Löschflugzeuge und ein Helikopter die Brandbekämpfung. Der Einsatz läuft bereits seit vergangenem Sonntag. Weitere Brände werden auch aus anderen Teilen der Toskana gemeldet. Auch an der italienisch-slowenischen Grenze gehen die Löscharbeiten wegen eines Waldbrandes weiter. Laut Feuerwehr ist ein Gebiet in der Gemeinde Doberdò, südlich von Görz (Gorizia) betroffen. Die Lage bessere sich den Rettungskräften zufolge.

Der Großbrand im Nordosten Athens ist zum Teil unter Kontrolle gebracht worden. Eine Entwarnung könne aber nicht gegeben werden. "Die Lage ist etwas besser", sagt der Sprecher der griechischen Feuerwehr, Ioannis Artopoios, im griechischen Nachrichtensender Skai. Die Einsatzkräfte versuchten nun, die zahlreichen Brandherde "einzukreisen", um sie dann vollständig zu löschen, fügt er hinzu. Nach wie vor sind zahlreiche Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz.



Der Brand war am Dienstagnachmittag aus unbekannten Gründen ausgebrochen. Wegen der starken Winde breiteten sich die Flammen rasch aus und drangen in bewohntes Gebiet ein. Zahlreiche Häuser wurden beschädigt. Drei Feuerwehrleute und neun Einwohner sind Berichten des staatlichen Rundfunks zufolge verletzt und mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäuser gebracht worden. Einer der verletzten Einwohner wurde wegen schwerer Verbrennungen behandelt, wie der Rettungsdienst mitteilte. Sieben Ortschaften und ein Kinderkrankenhaus wurden evakuiert.

Stromkabel halten Hitze nicht stand – Stromausfall in Baden-Baden

Der Stromausfall ist nicht auf die Hitze zurückzuführen; die Stadtwerke haben ihre Angaben korrigiert. Eine defekte Kontaktstelle zwischen zwei Kabeln im Erdreich habe für eine größere Hitzeentwicklung gesorgt, die die Kunststoffummantelung der Kabel zum Schmelzen gebracht habe. Der Defekt an dem 20000-Volt-Kabel zwei Meter unter der Erde habe mehrere Folgefehler im System ausgelöst, was dann den Stromausfall für mehrere Tausend Bewohner verursacht habe.

Die Hitze hat im baden-württembergischen Baden-Baden Ummantelungen von Stromkabeln zum Schmelzen gebracht und in der Nacht zu Mittwoch zu einem großflächigen Stromausfall geführt. Das teilten die Stadtwerke auf Anfrage der DPA mit. Zuvor hatte dies der SWR berichtet. Rund 10.000 Menschen sind betroffen, auch der Notruf sowie Ampelanlagen fielen aus. Im gesamten Stadtgebiet sei darüber hinaus das Internet gestört, hieß es auf der Webseite der Stadtwerke. Auch die Merkur-Bergbahn sei bis auf Weiteres außer Betrieb.





Die Hitze hat im baden-württembergischen Baden-Baden Ummantelungen von Stromkabeln zum Schmelzen gebracht und in der Nacht zu Mittwoch zu einem großflächigen Stromausfall geführt. Das teilten die Stadtwerke auf Anfrage der DPA mit. Zuvor hatte dies der SWR berichtet. Rund 10.000 Menschen sind betroffen, auch der Notruf sowie Ampelanlagen fielen aus. Im gesamten Stadtgebiet sei darüber hinaus das Internet gestört, hieß es auf der Webseite der Stadtwerke. Auch die Merkur-Bergbahn sei bis auf Weiteres außer Betrieb.



Man arbeite mit Hochdruck daran, die Störung vollständig zu beheben, sagte die Sprecherin der Stadtwerke. Frühestens am Nachmittag könnte es soweit sein. Die Stadt richtete an sieben Standorten mithilfe der Feuerwehr Anlaufstellen ein.

Mit der Hitze steigt auch die Waldbrandgefahr in Deutschland. Unsere Karte zeigt Ihnen, wo sie am höchsten ist: Waldbrände in Deutschland – Karte zeigt, wo die Gefahr besonders groß ist Einen Waldbrand bekämpfen Einsatzkräfte im Sauerland. Bei den derzeitigen hohen Temperaturen ist die Gefahr von Waldbränden groß. Eine Karte zeigt, wo es besond…

An der südfranzösischen Atlantikküste kämpft die Feuerwehr bereits seit mehr als einer Woche gegen zwei große Waldbrände. Auch in der Nacht zum Mittwoch breiteten die Flammen sich weiter aus, allerdings lediglich um 300 Hektar, wie die für die Gironde zuständige Präfektur mitteilt. Insgesamt verbrannten bei Landiras und Teste-de-Buch südlich von Bordeaux 20.600 Hektar Land. Das ist etwas weniger als die Fläche des Stadtgebiets von Stuttgart. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird am Mittwoch vor Ort erwartet.



Unterdessen machen bei heftigen Winden und lokaler Trockenheit Feuer auch in anderen Landesteilen Frankreich zu schaffen. In der Bretagne verbrannten mehr als 1700 Hektar bei einem großen Waldbrand bei Brasparts. Hunderte Menschen wurden vor dem Feuer in Sicherheit gebracht.

Auch wenn Bier, Wein oder Cocktails für viele zu einem Sommerabend dazugehören - die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rät an Hitzetagen von Alkohol ab. Sowohl alkoholische Getränke als auch hohe Temperaturen erweitern die Blutgefäße, der Blutdruck sinkt, und zudem verliert der Körper Flüssigkeit, wie die Bundeszentrale in Köln erklärt. Das könne zu Kreislaufproblemen bis hin zur Bewusstlosigkeit führen. Da die Sommerhitze zu vermehrtem Schwitzen und steigendem Flüssigkeitsbedarf führe, sei Alkoholhaltiges nicht angebracht. Alkohol entziehe dem Körper weiteres Wasser und wertvolle Mineralstoffe. Der Körper werde ausgelaugt und laufe Gefahr, auszutrocknen. Er könne nicht mehr genug Schweiß produzieren, um sich vor Überhitzung zu schützen – ein Hitzschlag drohe. Als Durstlöscher empfiehlt die BZgA stattdessen Wasser, ungesüßten Tee oder isotonische Getränke.

Die Waldbrände lassen Feuerwehr und Zivilschutz in Portugal nicht zur Ruhe kommen. Am Vormittag gab es in verschiedenen Teilen des beliebten Urlaubslandes 25 größere und kleinere Waldbrände, die von insgesamt gut 1200 Einsatzkräften bekämpft wurden, wie der Zivilschutz ANEPC mitteilt. Die größten Sorgen bereiten zwei Feuer in den Gemeinden Chaves und Murça im Bezirk Vila Real östlich der Metropole Porto im Norden des Landes. Allein bei diesen beiden Bränden sind den Angaben zufolge mehr als 900 Einsatzkräfte tätig. Bei der Bekämpfung dieser Feuer habe man zuletzt aber große Fortschritte gemacht, heißt es. Wegen der Brände der vergangenen Tage mussten nach Angaben des ANEPC 1055 Menschen ihre Siedlungen verlassen. Es habe mindestens drei Tote und 223 Verletzte gegeben, sechs davon Schwerverletzte.