Ausgerechnet am heißesten Tag starten die deutschen Fußballerinnen in England die Vorbereitung auf das EM-Viertelfinale gegen Österreich. "Wir werden heute doch einen Tick kürzer als sonst trainieren. Kurz und knackig, aber das machen wir eh zwei Tage vor dem Spiel", verkündet Co-Trainerin Britta Carlson in Brentford. "Da sind die Mädels auch tough genug, das durchzuziehen."



Nach dem 3:0 im letzten Vorrundenspiel am Samstag stand am Sonntag nur Regeneration für die eingesetzten Akteurinnen an, am Montag hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihren Spielerinnen frei gegeben. Für den Nachmittag steht nun eine Team-Bootsfahrt auf der Themse an.