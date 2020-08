Die Karte zeigt, wo die Böden in Deutschland gerade besonders trocken sind, das Foto Risse in einem ausgetrockneten Ackerboden in Sachsen-Anhalt.

Diese Karte zeigt, wo die Dürre in Deutschland gerade am stärksten ist

Hitze und Trockenheit Diese Karte zeigt, wo die Dürre in Deutschland gerade am stärksten ist

Seit Tagen stöhnt Deutschland unter einer Hitzewelle. Die vielerorts trockenen Böden bereiten nicht nur Landwirten Sorgen. Sehen Sie, wo es besonders trocken ist.

Zwei Dürresommer hat Deutschland 2018 und 2019 bereits hinter sich, droht in diesem Jahr der dritte? Seit Tagen stöhnt Deutschland unter einer Hitzewelle, es gab aber auch schon kühle und feuchte Tage sowie mancherorts starke Regenfälle. Auch wenn es keine so ausgeprägte Hitzewelle wie in den Vorjahren gab, sei die Trockenheit auch in diesem Jahr da, teilt Andreas Marx, Leiter des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), auf der Webseite der Forschungsgemeinschaft mit.

Seit dem Frühjahr hätte es nur im Juni überdurchschnittliche Niederschläge gegeben und auch diese nicht in ganz Deutschland. Für die Landwirtschaft sei 2020 jedoch "kein Katastrophenjahr".

Mit Blick auf die Grundwasserspeicher heißt es, dass auch über Tage andauernde stärkere Niederschläge wahrscheinlich im Sommer nicht ausreichen, um einen bis in zwei Meter Tiefe trockenen Boden aufzufüllen. "Das liegt an der hohen Verdunstung, die im Winter fast keine Rolle spielt und auch an den im Sommer höheren Niederschlagsintensitäten, bei denen das Wasser eher oberflächlich abläuft und nicht in den Boden einsickert", wird Marx zitiert. Die Zeit, in der in Deutschland das Wasser in den Boden geht, sei daher hauptsächlich das Winterhalbjahr.

Karte: Wo Deutschlands Böden am trockensten sind

Wie trocken die Böden in Deutschland sind, zeigt die untenstehende Karte. Sie wird vom UFZ zur Verfügung gestellt und zeigt den Dürre-Zustand für den Gesamtboden in Deutschland für einen Zeitraum von mehren Tagen. Die Darstellung zeigt, dass vor allem der Osten und der Südwesten stark betroffen sind.

Lesen Sie auch: Geht uns wegen der Hitze das Trinkwasser aus? Corinna Baumgarten, Wasserexpertin beim Umweltbundesamt, beantwortet alle wichtigen Fragen zur Wasserversorgung. Und warum ein Pool im Garten immer noch besser als eine Flugreise ist (stern+)

Dürremonitor Gesamtboden in Deutschland, Zeitraum: 31. Juli 2020 bis 12. August 2020 © UFZ-Dürremonitor/ Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Weitere Hintergründe und Karten, etwa zum Oberboden und zum pflanzenverfügbaren Wasser, gibt es auf der Webseite des UFZ.

Quellen: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), Helmholtz-Gemeinschaft

Im Video: Eckart von Hirschhausen erklärt, was in unserem Körper bei Hitze passiert. Und er warnt: "Bei der letzten Hitzewelle 2003 starben in Europa über 70.000 Menschen."