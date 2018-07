Es ist und bleibt heiß über Deutschland - so heiß, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für den heutigen Mittwoch eine amtliche Unwetterwarnung vor der Hitze herausgegeben hat. Die vergangene Nacht hatte vielerorts tropische Ausmaße. In Hamburg zeigte des Thermometer in der Nacht 23 Grad, im Saarland 22 Grad und in Berlin 20 Grad. "Das ist wirklich viel, wirklich warm", betonte ein DWD-Sprecher. Dabei war der Himmel vielerorts wolkenlos und sternenklar. Am Dienstag selbst war es besonders in Norddeutschland heiß. "Der absolute Höchstwert des Tages wurde mit 35,9 Grad im niedersächsischen Lingen gemessen".

Auch heute geht das Schwitzen weiter: Die Höchsttemperaturen liegen dann bei 30 bis 36 Grad. Vergleichsweise kühl wird es mit 26 bis 29 Grad im höheren Bergland sowie an den Küsten von Nord- und Ostsee, wie es in der Vorhersage des DWD hieß.

Unwetter: Sehen Sie live, wo es gerade regnet oder besonders heiß ist

Möchten Sie wissen, wo Deutschland gerade am stärksten regnet und am heißesten glüht? Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade besonders heiß ist oder besonders stark regnet. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene umgestellt werden, etwa von Regen auf Temperatur oder Wind.

Bereitgestellt wird der Service von "Windy.com". Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage". Weitere aktuelle Warnungen zur Unwetterlage gibt es beim DWD.

Das untenstehende Video zeigt Ihnen, wie sie es zu Hause auch ohne Klimaanlage schön kühl halten: