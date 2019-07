Eine rekordverdächtige Hitzewelle rollt über Deutschland. Die 40-Grad-Marke wurde bereits geknackt. Am Donnerstag, dem wahrscheinlich heißesten Tag der Woche, seien nach derzeitigen Berechnungen im Ruhrgebiet, im Raum Köln, an der Mosel und im Saarland sogar 41 Grad möglich, sagte ein DWD-Sprecher.

Bahn bietet wegen Hitze kostenlosen Umtausch von Tickets

Die Bahn bietet allen Fahrgästen, die ihre gebuchte Reise am Donnerstag, 25. Juli, oder Freitag, 26. Juli, wegen der Hitze lieber nicht antreten möchten eine kostenlose Stornierung oder Verschiebung bis zum 4. August an. Wie das Unternehmen mitteilte, gelte die Regelung für alle Fernverkehrstickets, auch alle Sparangebote. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, die Zugbindung wird aufgehoben. Auch Platzreservierungen können umgetauscht werden.

Quelle: Deutsche Bahn

Hitze sorgt für massive Störungen im Bahnverkehr

Die Bahn hatte am Mittwoch in NRW und anderen Bundesländern mit massiven Problemen zu kämpfen, die durch die aktuelle Hitzewelle bedingt waren. Wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte, kam es "wetterbedingt" zu Störungen. Einem Bericht des WDR zufolge fielen zahlreiche Fern- und Nahverkehrszüge aus oder hatten Verspätungen, weil unter anderem Weichen gestört und Klimaanlagen überlastet waren. Fahrgäste hätten stundenlang auf ihre Verbindungen warten müssen. Am Abend gab das Unternehmen zunächst Entwarnung.

Zum Ferienbeginn im Süden am Freitag stellt sich die Deutsche Bahn vor allem auf volle Züge in Richtung Nord- und Ostsee sowie Österreich und Italien stark ein. "Wir rechnen mit einem hohen Reisendenaufkommen, gehen aber nicht von einer angespannten Betriebssituation aus", sagte ein Sprecher. Wegen der Hitze würden Klimaanlagen zusätzlich gewartet und Wasser für die Fahrgäste bereitgestellt.

Quellen: Deutsche Bahn (Twitter), WDR, dpa

Geilenkirchens Bürgermeister gibt Mitarbeitern nach Hitzerekord Eis aus

In der Hitzehochburg Geilenkirchen will Bürgermeister Georg Schmitz an diesem Donnerstag seinen rund 150 Rathaus-Mitarbeitern Eis ausgeben. "Wir haben schon bei der Eisdiele angerufen", sagte Schmitz am Morgen der Deutschen Presse-Agentur.

Am Mittwoch waren in der Stadt nahe der niederländischen Grenze auf einem Militärgelände 40,5 Grad gemessen worden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) überprüft diese Messung noch. Sollte der Wert bestehen bleiben, wäre das ein neuer Hitzerekord für Deutschland. Bislang liegt der Höchstwert seit Beginn der Wetteraufzeichnung bei 40,3 Grad - gemessen in Kitzingen in Bayern.

"Wir waren schon öfter der heißeste Ort Deutschlands", sagte Schmitz. Der DWD habe die Messungen der Station nach Prüfungen immer anerkannt. Bei einem Thermometer bei sich im Garten, das in der Sonne hing, habe er am Mittwoch sogar 47,5 Grad gemessen.

Quelle: dpa

Grüne fordern "Recht auf Homeoffice" bei Hitzewelle

Ein "Recht auf Homeoffice" für Büroangestellte und ein "Recht auf Hitzefrei" für Arbeitnehmer mit Freiluftberufen fordern die Grünen für künftige Hitzeperioden. Die Klimakrise sei eine Gefahr für die menschliche Gesundheit, heißt es in einem "Hitzeaktionsplan" der Partei, über den "Spiegel online" am Donnerstag berichtete. Das Recht auf Arbeit von Zuhause solle demnach für alle Beschäftigten gelten, "sofern dem keine betrieblichen Gründe entgegenstehen". Der Bericht zitiert Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter mit den Worten: "Wir brauchen dringend einen koordinierten Hitzeaktionsplan, um unsere Gesellschaft auf die extreme Hitze vorzubereiten und unsere Gesundheit zu schützen."

Quelle: dpa

Forscher warnen vor mehr Hitzewellen

Hitzewellen wie momentan wird es nach Ansicht von Klimaforschern künftig häufiger in Deutschland geben. "Ob es immer neue Rekordwerte werden oder wir einfach häufiger an diese Rekordmarken herankommen, ist aber noch ein bisschen unklar", sagte die Direktorin des Climate Service Center Germany in Hamburg, Daniela Jacob, der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn man aber den regionalen Klimamodellen Glauben schenkt, dann können beispielsweise im Oberrheingraben zur Mitte des Jahrhunderts auch Temperaturen bis zu 44, 45 oder 46 Grad kommen." Alles hänge davon ab, die weitere Erderwärmung zu begrenzen. "Wenn wir weitermachen wie bisher, dann können sich diese Hitzeperioden bis zum Ende des Jahrhunderts auch um den Faktor vier verlängern." Das wären bis zu 60 Tage pro Jahr mehr als heute.

Quelle: dpa

Hitzewelle: Sehen Sie live, wo die Sonne gerade besonders heiß brennt

Möchten Sie wissen, wo in Deutschland die Temperaturen gerade am höchsten sind? Die untenstehende Live-Karte zeigt es. Für eine Vorhersage der kommenden Tage klicken Sie unten links auf den "Play"-Button:

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Nachrichten von Mittwoch, 25. Juli 2019

Angst vor Hitzeschäden: Tempolimits auf der A7

Auf der ohnehin dicht befahrenen und ständig verstopften A7 brauchen Autofahrer in den nächsten Tagen womöglich noch mehr Geduld. Vor allem aber sollten sie den Fuß in bestimmten Abschnitten vom Gas nehmen. Wie die "Südwest-Presse" berichtet, hat das Regierungspräsidium Stuttgart für zwei Streckenabschnitte auf der A7 Tempolimits angeordnet. "Die hohen Temperaturen über einen länger andauernden Zeitraum wie sie für die nächsten Tage prognostiziert werden, führen in Fahrbahndecken zu Druckspannungen. Diese können bei älteren Betonfahrbahnen zu Aufplatzungen oder Aufwölbungen – den Blow-ups – führen. Deren Vorkommen ist meist lokal begrenzt und nicht vorhersehbar", heißt es in einer Mitteilung.

Die Beschränkungen gelten für einen etwa drei Kilometer langen Abschnitt südlich der Anschlussstelle Westhausen und einen etwas längeren Abschnitt nördlich der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau. Dort gilt bis Samstag jeweils täglich von 10 bis 20 Uhr eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Die Beschränkung werde aufgehoben sobald die prognostizierte Tageshöchsttemperatur über mehr als einen Tag unter 30 Grad Celslius sinkt.

Quelle: "Südwest-Presse"

Zweitligist Stuttgart verschiebt Trainingszeiten

Aufgrund der derzeit hohen Temperaturen hat der Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart seine Trainingszeiten verändert. "Wir haben heute Morgen schon um 9 Uhr trainiert und nicht um 10, diese eine Stunde macht bei dem Wetter schon einen spürbaren Unterschied", sagte VfB-Trainer Tim Walter am Mittwoch. Am Tag vor dem Zweitliga-Auftakt am Freitag (20.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96 werde das Abschlusstraining zudem erst zur Anstoßzeit des Spieltags beginnen. Das sei aber normal, sagte Walter.

Quelle: DPA

Flächendeckende Hitzewarnung bis Donnerstag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwochmorgen eine flächendeckende Hitzewarnung für ganz Deutschland herausgegeben. "Im Osten handelt es sich überwiegend um die Warnstufe 1, im Westen und Süden überwiegt die Warnstufe 2", sagte ein Sprecher des DWD. Auch am Alpenrand und an den Küsten gibt es Hitzewarnungen. "Das ist schon ziemlich selten", sagte der Sprecher über die normalerweise stets etwas kühleren Regionen. "Hitzegeplagte, die Abkühlung suchen, müssen sich schon in den Bergen in einer Höhe von mindestens 1500 Metern aufhalten. Und der Gipfel der Zugspitze ist natürlich der kühlste Ort Deutschlands." Die Hitzewarnungen gelten derzeit für die Zeit von 11 Uhr am Mittwoch bis Donnerstagabend um 19 Uhr. Im Süden Deutschlands wird zudem vor hohen UV-Werten gewarnt.

Warnstufe 2 wird ausgerufen, wenn tagsüber extreme Wärmebelastung herrscht. Die sogenannte gefühlte Temperatur liegt dann über 38 Grad. Starke Wärmebelastung und damit die Voraussetzung für die Warnstufe 1 liegt vor, wenn um 14 Uhr die gefühlte Temperatur 32 Grad und mehr beträgt. Die vom DWD verwendete gefühlte Temperatur ist nicht mit der Lufttemperatur gleichzusetzen. Für die Wärmebelastung müssen neben der Lufttemperatur die Feuchtigkeit der Luft, der Wind und die UV-Strahlung berücksichtigt werden.

Quelle: DPA

Niedrigwasser: Donau-Schifffahrt eingeschränkt

Der Schifffahrt auf der Donau in Niederbayern drohen wegen ausbleibender Niederschläge und sinkenden Pegelständen Ende der Woche große Einschränkungen. Vor allem Hotelschiffe könnten dann teilweise nicht mehr zwischen Straubing und Vilshofen fahren, weil der Wasserstand zu niedrig sein werde, sagte ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts des Bundes am Mittwoch in Regensburg. Güterschiffe dürfen dann nur noch einen Teil ihrer Ladung transportieren oder gar nicht mehr fahren. Am Mittwochmorgen hatte die Fahrrinne der Donau bei Bogen in Bayern eine Tiefe von 1,83 Metern. "Tendenz fallend", sagte der Behördensprecher.

Quelle: DPA

Airport Hannover: Landebahnen mit Wasser gekühlt

Wegen der dauerhaft hohen Temperaturen müssen am Flughafen Hannover-Langenhagen die Start- und Landebahnen gekühlt werden. Wie die "Hannoversche Allgemeine" berichtet, rollen zwei Tankanhänger über die Nordbahn, um diese mit Wasser zu besprühen und herunter zu kühlen. Im vergangenen Sommer waren dort aufgrund der Hitze mehrere Betonplatten zerborsten und der Flugbetrieb zeitweise eingestellt worden. Weil im Winter nicht alle Platten ausgestaucht wurden, rücken nun die Tankwagen mit dem Kühlwasser an.

Hitzefrei in Darmstadts Ämtern

Auf die angekündigte Hitzewelle reagieren die städtischen Ämter in Darmstadt am Mittwoch mit geänderten Öffnungszeiten. Statt ab 8 oder 8.30 Uhr sind Schalter und Amtsstuben bereits um 7 Uhr für die Bürger geöffnet. Dafür wird auf die mittwochs übliche verlängerte Öffnungszeit bis 18.00 Uhr verzichtet – ab 13.00 Uhr bekommen die Beschäftigten hitzefrei. Dies sei der prognostizierten Hitze von nahezu 40 Grad geschuldet, sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Quelle: DPA

Schwitzen mit Stil – Tipps von Guido Maria Kretschmer

Zu viel nackte Haut, freigelegte gewöhnungsbedürftige Tattoos, riesige Schweißflecken: Bei großer Hitze ist die nächste Modesünde oft nicht weit. Sich bei über 30 Grad stilsicher und einigermaßen luftig zu kleiden ist gar nicht so einfach. Modeschöpfer und Moderator Guido Maria Kretschmer empfiehlt Naturmaterialien. "Jetzt ist die Zeit von Baumwolle, Leinen, Seide und so. Alles, was jetzt Polyester ist und synthetische Fasern, da merkt man schon, wie schnell das heiß wird", sagt Kretschmer.

Er empfiehlt, sich auch bei Hitze so zu kleiden, dass man sich angezogen und wohl fühlt, nicht zu zeigen, was man eigentlich nicht zeigen möchte. "Mode hat immer auch ein Hinten und das ist manchmal ein Problem." Aber: Der TV-Star rät auch zu etwas Gelassenheit und Toleranz. "Jeder hat das Recht, sich im Sommer auch ein bisschen freizügig zu kleiden. (...) Es ist auch mal wichtig für alle, wieder zu sehen, wie unterschiedlich wir Menschen sind."

Quelle: DPA

Fast jeder dritte Deutsche trinkt zu wenig

Viele Deutsche sind offenbar Trinkmuffel. Fast jeder dritte Erwachsene in Deutschland schafft es nicht regelmäßig, täglich genug zu trinken, um den eigenen Flüssigkeitsbedarf zu decken. Das geht aus einer neuen Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Demnach gelingt es 32 Prozent nach eigenen Angaben nur teilweise, selten oder nie, genug zu trinken. 39 Prozent schaffen dies laut der Umfrage meistens, 30 Prozent immer. 39 Prozent der Frauen und 27 Prozent der Männer bleiben demnach unter den standardmäßig empfohlenen 1,5 Litern. Bei großer Hitze empfehlen Experten statt kalten und zuckerhaltigen Getränken lieber zu lauwarmem Tee zu greifen.

Quelle: DPA

Linke fordern besseren Schutz für Arbeitnehmer

Die Linken fordern einen besseren Schutz für Menschen, die bei den aktuellen Temperaturen im Freien arbeiten müssen. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Jutta Krellmann hervorgeht, hat sich die Zahl der Tage, die Arbeitnehmer wegen Schäden durch Hitze und Sonne krankgeschrieben waren, zwischen 2008 und 2017 von 17.700 auf 40.500 mehr als verdoppelt. Die Zahl dieser Arbeitsunfähigkeitstage schwankt stark – 2008 war den Angaben zufolge der niedrigste Wert der vergangenen Jahre, 2015 mit über 50.000 Fällen der höchste. In der Tendenz nimmt die Zahl aber leicht zu. "Hitze und brennendes Sonnenlicht können krank machen", erklärte Krellmann, die in ihrer Fraktion Sprecherin für Mitbestimmung und Arbeit ist. "Deshalb müssen Beschäftigte, die im Freien arbeiten, besonders geschützt werden."

Quelle: DPA

Hitze setzt auch Atomkraftwerken zu

Die Temperaturen steigen – und noch laufen die Kraftwerke in Deutschland ohne Einschränkungen. Bei der Hitzewelle Ende Juli vergangenen Jahres war das anders: So musste das AKW Philippsburg in Baden-Württemberg des Betreibers EnBW seine Leistung drosseln wegen der hohen Wassertemperatur des Rheins; auch im AKW Neckarwestheim war die Lage angespannt. Während am Dienstag die Lage noch entspannt war, könnte sich dies in den kommenden Tagen ändern, denn der Deutsche Wetterdienst sagt Höchstwerte von bis zu 39 Grad voraus. Nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde stieg die Wassertemperatur in mehreren deutschen Flüssen am Montag auf Werte zwischen 20 und 25 Grad Celsius, was Experten zufolge bereits eine kritische Schwelle darstellt.

Quelle: DPA