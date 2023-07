Eine Hitzewelle erfasst Südeuropa, und auch in Deutschland soll es an diesem Wochenende sehr warm werden. Zwei Karten informieren über die aktuellen Temperaturen.

Das Wetter in Deutschland verspricht an diesem Wochenende sommerlich-schön zu werden, im Süden kann es aber auch unangenehm heiß sein. Während im Norden des Landes an diesem Freitag voraussichtlich maximal 25 Grad erreicht werden, kann das Quecksilber im Süden auf gut 32 Grad ansteigen, wie die Meteorologen bei "Wetter.de" vorhersagen. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert im weiteren Verlauf des Wochenendes Temperaturen bis 37 Grad, kräftige Schauer und Gewitter seien lokal möglich.

Ein sehr viel heißeres Wochenende steht den Menschen in Südeuropa bevor. Vielerorts steigen dort mancherorts die Temperaturen auf mehr als 40 Grad, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) – für Mensch, Tier und Natur eine anstrengende Situation.

Laut der europäischen Raumfahrtbehörde Esa könnten am Wochenende die höchsten Temperaturen erreicht werden, die jemals in Europa gemessen wurden. Die Esa geht von bis zu 48 Grad auf Sizilien aus. Bislang liegt der Europa-Rekord demnach bei 48,8 Grad, die im August 2021 in Floridia in der Region Sizilien erreicht wurden.

In Spanien ebbt die Hitzewelle leicht ab

In Spanien hatte zuletzt eine Hitzewelle den Menschen in vielen Regionen schwer zugesetzt. Die höchsten Temperaturen wurden mit knapp unter 45 Grad in Andalusien und in Murcia gemessen. Aber auch auf Mallorca übertraf die Quecksilbersäule zeitweilig die 40-Grad-Marke. Seit Donnerstag entspannt sich die Lage aber etwas.

Karte I: Sehen Sie live, wo die Temperaturen gerade am höchsten sind

Möchten Sie wissen, wo in Deutschland die Temperaturen gerade am höchsten sind? Die untenstehende Live-Karte zeigt es. Für eine Vorhersage der kommenden Tage klicken Sie unten links auf den "Play"-Button. Sie können die Ansicht oben rechts im Menü auch umstellen, etwa auf Regen und Gewitter.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Italien leidet bereits seit Tagen unter der Hitze. Wegen "Cerbero" – der mehrköpfige Höllenhund aus der griechischen Mythologie – wurde unter anderem auf Sardinien und in der Region Apulien am Mittwoch die 40-Grad-Marke geknackt. Für etliche Städte rief das Gesundheitsministerium die höchste Alarmstufe Rot für Hitze aus. Und Entspannung ist nicht in Sicht: Auf "Cerbero" soll "Caronte" mit noch höheren Temperaturen folgen.

In Griechenland stellen sich die Menschen ebenfalls auf Extreme ein: In Athen soll das Thermometer bereits am Freitag auf 41 Grad klettern. Das Kulturministerium hat die Verwalter von archäologischen Sehenswürdigkeiten wie der Akropolis angewiesen, die Besuchermagneten zwischenzeitlich für mehrere Stunden zu schließen, wenn es zu heiß wird. Viele Gemeinden halten klimatisierte Hallen geöffnet, damit man dort Schutz suchen kann. Auf ältere Menschen sowie Kranke und Kleinkinder solle besonders geachtet werden, hieß es. Zudem dürften Haustiere und Streuner nicht vergessen werden – ihnen solle überall ausreichend Wasser hingestellt werden.

In Bulgarien ist es die erste Hitzewelle des Jahres: Bereits am Donnerstag riefen die Behörden die zweithöchste Warnstufe Orange aus – den heißesten Tag seit Jahresbeginn. Höchsttemperaturen bis 41 Grad gibt es in Plowdiw und in Russe an der Donau. Die Hitzewelle soll das Land Meteorologen zufolge rund zehn Tage lang fest im Griff haben. Angenehmer bleibt es mit rund 32 Grad an der Schwarzmeerküste.

Karte II: Die Maximaltemperaturen für den heutigen Tag

Die untenstehende Übersicht zeigt die erwarteten Maximaltemperaturen für den heutigen Tag. Sie wird bereitgestellt vom Portal Wetter.de, das wie der stern zu RTL Deutschland gehört. Per Klick in die Grafik gelangen Sie zum Anbieter und können weitere Details abfragen.

Tipps: So kommt man gesund durch die Hitze

Die unstenstehenden Tipps entstammen der Broschüre "Klimawandel und Gesundheit" von DWD und Bundesumweltamt, die hier heruntergeladen werden kann:

Viel trinken an heißen Tagen. Besonders geeignet sind mineralstoffhaltige Getränke, wie Wasser oder Tee. Alkohol sollte vermieden werden.

Achten Sie vor allem auf ältere Personen und Kinder, die durch die Hitze besonders belastet sind. Sie brauchen gezielte Aufmerksamkeit.

Sport treiben Sie an heißen Tagen besser in den frühen Morgen- oder späteren Nachmittags- und Abendstunden. Vermeiden Sie während der Mittagshitze starke körperliche Anstrengungen.

Achten Sie auf einen angemessenen Schutz gegen ultraviolette Strahlung. Der beste Sonnenschutz sind geeignete Kleidung, Sonnenhut und Sonnenbrille. Haut, welche nicht mit Kleidung bedeckt ist, muss gut mit Sonnenschutzmittel eingerieben werden.

Quellen: "Wetter.de", Deutscher Wetterdienst, dpa