Deutschland hat erneut eine Nacht mit tropischen Temperaturen erlebt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Internetseite mitteilte, sanken die Werte in der Nacht zum Donnerstag kaum unter 20 Grad. In Berlin zeigte des Thermometer um 3.00 Uhr morgens noch 22 Grad, in Erfurt 21 Grad und in Wiesbaden 23 Grad. Am Donnerstag geht das Dauer-Schwitzen vielerorts weiter: Die höchsten Werte liegen dann voraussichtlich bei 32 bis 38 Grad, an der See und in den Bergen darunter. Die Sonne scheint und es bleibt meist trocken. Nur im Süden und Westen kann es nach DWD-Angaben auch mal blitzen und donnern - dort bringen Hitzegewitter eine Abkühlung.

Unwetter: Sehen Sie live, wo es gerade regnet oder besonders heiß ist

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo es gerade besonders heiß ist oder besonders stark regnet. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene umgestellt werden, etwa von Regen auf Temperatur oder Wind.

Bereitgestellt wird der Service von "Windy.com". Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage". Weitere aktuelle Warnungen zur Unwetterlage gibt es beim DWD.

Das untenstehende Video zeigt Ihnen, wie sie es zu Hause auch ohne Klimaanlage schön kühl halten: