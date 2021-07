Bei Twitter tauchte das Video eines Autofahrers auf, der mit seinem Fahrzeug durch eines der Hochwassergebiete fährt. Wie gefährlich das ist, bekommt er sofort zu spüren.

Sogenannte Dashcam-Videos, also Filme der eigenen Autofahrt, sind eigentlich meist ziemlich langweilig und werden häufig nur erstellt, um bei potenziellen Unfällen die Schuldfrage besser beantworten zu können. Das Video des Twitter-Users "Erdkadse" jedoch, welches er am Donnerstag veröffentlichte, hat es in sich.

Es zeigt die Fahrt eines Autos durch eine völlig überflutete Straße. Die Kamera befindet sich mittig hinter der Windschutzscheibe und es sind die verstörenden Flüche und Schilderungen des Fahrers zu vernehmen, der zirka anderthalb Minuten lang durch eines der Hochwassergebiete in Deutschland fährt. Der Clip wurde mit dem Hashtag "#Hagen" versehen, was auf den genauen Aufnahmeort hindeuten kann.

Hochwasser führt zu Kontrollverlust des Fahrers

Während der Aufnahme läuft das Innere des Autos voll mit Schmutzwasser. Alle Gegenstände, die sich zuvor auf dem Boden oder in den Staufächern befanden, schwimmen nun durch den Fußraum.

Der Fahrer nähert sich einem anderen Fahrzeug und spürt, wie schnell man unter diesen Umständen die Kontrolle über sein Gefährt verlieren kann. Speziell durch das leichte Gefälle, dass der Fahrer durchquert, scheint sich die Unfallgefahr nochmals zu erhöhen. Die Ungläubigkeit und Angst des Fahrenden sind währenddessen deutlich zu vernehmen (auf seine Unflätigkeiten während der Aufnahme soll hier nicht näher eingegangen werden).

Die sehr verstörende Aufnahme endet mit der Frage, wer wohl die entstandenen Schäden begleichen werde.

Fahrten sollten vermieden werden

Wie gefährlich Autofahren schon während eines nur leichten Hochwassers ist – bei Unwetterlagen wie der aktuellen sollte nach Möglichkeit aufs Autofahren sowieso komplett verzichtet werden – und welche Sicherheitsmaßnahmen sinnvoll sind, hat der ADAC auf seiner Website zusammengefasst: "Selbst der vermeintlich harmlose Bach am Straßenrand kann in Senken und Unterführungen für Wasseransammlungen sorgen. Autofahrer sollten jetzt keinesfalls mit Schwung durch das Wasser fahren, sondern vorsichtig im Schritttempo. Ist die Wassertiefe nicht einzuschätzen, lieber warten oder einen Umweg fahren. Der Grund: Sollte Spritzwasser in den Ansaugbereich des Motors geraten, droht ein Motorschaden.

Vor allem bei höherem Tempo droht auf nassen Straßen Aquaplaning. Weil die Reifen nicht mehr genügend Wasser verdrängen können, schwimmt der Wagen auf und verliert den Kontakt zur Fahrbahn. Der ADAC rät deshalb, bei nasser Fahrbahn besonders aufmerksam zu fahren, die Geschwindigkeit zu reduzieren und abrupte Fahrmanöver zu vermeiden. Zudem ist eine ausreichende Profiltiefe wichtig – der ADAC empfiehlt mindestens 4mm.

Quelle: ADAC