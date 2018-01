In Köln lag der Pegelstand des Rheins am Freitag bei weit über sieben Metern. Und die Wasserstände steigen stündlich. Wegen starker Regenfälle und Temperaturen weit über dem Gefrierpunkt sind in den vergangene Tagen vor allem im Westen und Südwesten Deutschlands vielerorts Flüsse über die Ufer getreten. Vor allem im Rheinland wird der Höchststand für den Beginn der neuen Woche erwartet. In Köln rechnen die Behörden mit einem Pegelstand von bis zu neun Metern. Am Freitag wurden in einigen, besonders vom Hochwasser bedrohten Stadtteilen, Hochwasserschutzwände errichtet. Die Stadt sei gerüstet, sagt Otto Schaaf von den Stadtentwässerungsbetrieben: "Köln hat ja aufgrund der Ereignisse in den 90er Jahren ein Hochwasserschutzkonzept entwickelt und umgesetzt und wir haben dann dafür gesorgt, dass die Stadt Köln jetzt bis zu einem 100-jährlichen Hochwasser oder 200-jährlichen Hochwasser geschützt wird. Wenn man das mal auf Pegel überträgt, heißt das, es sind 11,30 Meter beziehungsweise 11,90 Meter Pegel, wo die meisten bewohnten Bereiche geschützt sind." Ein Wasserstand von über 8 Meter 50 wurde zuletzt 2011 erreicht. Dass der Pegel über die Neun-Meter-Marke klettert war zuletzt vor 15 Jahren der Fall. Die Behörden in Köln bleiben gelassen. Weil das Wasser nur langsam steige, bleibe genügend Zeit, sich vorzubereiten, hieß es.