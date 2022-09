Sehen Sie im Video: Segeldrohne liefert spektakuläre Aufnahmen während Hurrikan "Fiona".









STORY: Spektakuläre Aufnahmen einer Segeldrohne im Atlantik. Das unbemannte Schwimmobjekt machte die Aufnahmen während des Hurrikans „Fiona“, der derzeit durch die Karibik zieht. Die Messgeräte zeigten 15 Meter hohe Wellen und Windgeschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometer an. „Fiona“ bewegt sich auf die Bermudas zu. Dort bereiten sich die Einwohner auf den Hurrikan vor, der in Puerto Rico und der Dominikanischen Republik mehrere Todesopfer gefordert hatte. Für ganz Bermuda, wo mehr als 60.000 Menschen leben, blieb eine Hurrikan-Warnung in Kraft. Die Behörden erwarteten Windgeschwindigkeiten von 110 Stundenkilometern und mehr als 100 Millimeter Niederschlag.

