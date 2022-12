Der Winter hat Teile Japans kurz vor Weihnachten fest im Griff. Starker Schneefall im Norden und Westen des Landes haben offizielle Wetterdienste nun dazu veranlasst, die Bevölkerung vor Schneestürmen zu warnen. Seit rund einer Woche rieselt es an der Küste des Japanischen Meeres weiß vom Himmel. Nach Angaben des Fernsehsenders NHK starben in diesem Zusammenhang bisher bereits acht Menschen, Dutzende weitere erlitten Verletzungen. Ländliche Gegenden auf der nördlich gelegenen Insel Hokkaido vermeldeten bis zu 1,60 Meter Schnee. Auch der Bahnverkehr ist durch den Wintereinbruch beeinträchtigt. Die Japaner in den betroffenen Regionen wurden aufgerufen, vorsichtig zu bleiben und keine unnötigen Ausflüge zu unternehmen. Denn noch bis Montag könnte der aktuelle Schneefall den Verkehr durcheinanderbringen und zu Stromausfällen führen, so die Wetterexperten.