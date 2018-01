Da staunte dieser US-Amerikaner nicht schlecht. Denn sein Pool im Garten war zugefroren - und das im US-Sonnenstaat Florida. Eine Kältewelle hat die Ostküste der USA fest und eisig im Griff. In Florida sorgte das jetzt erstmals seit 29 Jahren für Schnee, den auch sogleich einige Bewohner in Tallahassee, der Hauptstadt des sonnenverwöhnten Bundesstaates mit ihren Smartphones filmten. Doch während in Florida das Wetter für Verwunderung sorgt, bibbern andere weiter im Norden und machen sich auf noch kälteres Wetter bereit. Denn ein schwerer Wintersturm zieht nordwärts entlang der US-amerikanischen Ostküste und könnte mit starken Winden und Schneefall für Chaos und extrem eisige Temperaturen sorgen. Teile der Niagara-Fälle an der Grenze zu Kanada froren bereits ein. In einigen Bundesstaaten wie in North Carolina oder Virginia wurde der Notstand ausgerufen. Die Nationale Wetterbehörde rechnete mit am Donnerstag viel Neuschnee an der Nordostküste.