Sehen Sie im Video: Schwerer Wintersturm in Kalifornien – Fluss schwillt an und reißt Wohnmobil mit.









Die Folgen eines Wintersturms in Kalifornien. Am Santa Clara River in Valencia nördlich von Los Angeles bricht ein Teil der Uferböschung ab - und reisst auch dieses Wohnmobil mit sich. Ein weiteres sollte noch folgen. Heftiger Niederschlag hatte den Fluss anschwellen lassen. Fast 85.000 Haushalte und Unternehmen waren am Samstag im Großraum L.A. ohne Strom. Zuvor hatten Regen, Schnee und klirrende Kälte den Bundesstaat heimgesucht - für die Region auch im Winter eher ungewöhnlich. Einige Verkehrsverbindungen, wie der Interstate-5-Highway mussten wegen des starken Schneefalls gesperrt werden. Einige Abschnitte der Autobahn in und um Los Angeles wurden nach Überschwemmungen ebenfalls außer Betrieb genommen. Auch San Francisco hatte am Wochenende mit ungewöhnlich niedrigen Temperaturen zu kämpfen.

Mehr