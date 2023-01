Sehen Sie im Video: Nach Unwettern in Kalifornien – Autowrack mit toter Insassin entdeckt.









STORY: Traurige Entdeckung in Sonoma County in Nordkalifornien. Taucher vom Büro des örtlichen Sheriffs haben am Mittwoch in rund drei Metern Wassertiefe ein Autowrack entdeckt. In dem Fahrzeug befand sich eine 43-jährige Frau. Seit Tagen haben die Unwetter Kalifornien fest im Griff. Hier Luftaufnahmen von der Lage rund um Sacramento. Sacramento ist die Hauptstadt und liegt im Zentrum Kaliforniens. Nach Angaben der Behörden sind seit Anfang des Jahres in dem bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. In vielen Teilen des Landes gab es starke Regenfälle und heftige Überschwemmungen. Sturm mit extremen Windböen führten zu Stromausfällen. Ganze Städte mussten evakuiert werden. Nach Angaben des nationalen Wetterdienstes wird in den kommenden Tagen eine weitere Sturmwelle erwartet. Sie wird begleitet von sintflutartigen Regenfälle und starken Winden entlang der Nordküste Kaliforniens.

