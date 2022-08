Mehrere Personen sind offiziellen Angaben zufolge durch ein Unwetter auf Korsika ums Leben gekommen, bei dem Windgeschwindigkeiten von mehr als über 220 km/h gemessen wurden. Der Sturm zog dann Richtung Italien.

Sehen Sie im Video: Sturm fegt über Korsika und tötet mehrere Menschen.

Unwetter auf der beliebten französischen Ferieninsel Korsika mitten in der Sommer-Hochsaison. Offiziellen Angaben zufolge sind durch den Sturm mehrere Menschen ums Leben gekommen. Unter anderem durch umgestürzte Bäume auf einem Campingplatz. Die Windböen erreichten Geschwindigkeiten von über 220 Kilometern pro Stunde. Viele Personen wurden verletzt und rund 45.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Begleitete wurde das Unwetter von heftigen Niederschlägen und Hagel. Besonders betroffen war die Westküste Korsikas. Der Sturm fegte dann noch weiter übers Mittelmeer und sorgte am Donnerstag auch auf dem italienischen Festland, insbesondere in der Toskana, für Verwüstung, Zerstörung und schwere Schäden.