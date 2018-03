Abendessen mit einem Blick auf den Ohridsee in Mazedonien – unter erschwerten Bedingungen. Ein heftiger Sturm zieht über das Gewässer und spült Wellen in das Restaurant. Sie überfluten das "Kaneo", verletzt wird dabei glücklicherweise niemand. Das Personal teilt die Aufnahmen der Flut in sozialen Netzwerken. Der Schaden scheint schon fast behoben zu sein. In einem Facebook-Kommentar der Gaststättenseite heißt es: "Das Ereignis hat uns gezeigt, wie wertvoll wir sind. (…) Die Vorbereitung des neuen Menüs ist schon wieder im Gange."