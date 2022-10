Sehen Sie im Video: Hurrikan "Roslyn" trifft Mexikos Pazifikküste.









Aufräumarbeiten in der mexikanischen Stadt Puerto Vallarta, die an der Pazifikküste des Landes liegt. Am Sonntagmorgen Ortszeit war ein Hurrikan über die bei Touristen beliebte Region hinweggefegt. Der Hurrikan mit dem Namen "Roslyn" sorgte für Überschwemmungen, Erdrutsche und Zerstörung. Ein Anwohner berichtet: "Das war ein Tropensturm. Und betroffen war auch der Cuale-Fluss. Ich wohne in der Nähe und habe gesehen, wie der Fluss dort, wo ich wohne, über das Ufer getreten ist. Es war ziemlich schlimm." Nach Angaben der mexikanischen Behörden wurden zwei Menschen von herumfliegenden Teilen erschlagen. Und vielerorts gab es Stromausfälle. Im weiteren Verlauf ist der Hurrikan weiter ins Landesinnere gezogen, wo er sich dann deutlich abschwächte und von den Meteorologen heruntergestuft wurde.

