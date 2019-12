2019 war das heißeste Jahr in Russland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen: In Moskau lagen die Temperaturen im Jahresdurchschnitt bei 7,6 bis 7,7 Grad Celsius und damit um 0,3 Grad über dem bisherigen Rekord, wie der Leiter des Wetterdienstes Gidromedzentr, Roman Vilfand, russischen Nachrichtenagenturen sagte. Das Wetter in der russischen Hauptstadt wird seit 1879 aufgezeichnet, landesweite Wetteraufzeichnungen gibt es seit 1891.

"Mit dem Moskauer Budget kann man alles kaufen, sogar den Winter"

In Moskau fehlt in diesem Jahr die für den Dezember übliche Schneedecke und an den Bäumen zeigen sich bereits die ersten Knospen. In den vergangenen zwei Wochen lagen die Temperaturen meist über vier Grad und damit zehn Grad über dem normalen Dezember-Durchschnitt. Im Zuge der Silvester-Vorbereitungen wurde nun Kunstschnee in die russische Hauptstadt geliefert, wie die britische BBC berichtet. Mehrere LKW sollen den unechten Schnee auf großen Straßen Moskaus verteilt haben.

Die ungewöhnliche Aktion führte auf den Social-Media-Plattformen zu Belustigung. Ein Twitter-User postete ein Video des Schneegestöbers und schrieb, dass man mit dem Budget der Stadt Moskau wohl alles kaufen könne – "sogar den Winter".

На Тверскую улицу завезли снег и перекрыли её для автомобилей.



Улицы Тверская, Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд будут пешеходными до 22:00 6 января.



С московским бюджетом можно все купить. Даже зиму pic.twitter.com/lGxEBizRzT — Дикая Москва (@WildWildMoscow) December 28, 2019

Putin äußert sich unzureichend zum Klimawandel

Der Klimawandel sorgt derzeit weltweit für einen Anstieg der Temperaturen: Nach UN-Angaben zählt 2019 voraussichtlich zu den drei wärmsten Jahren seit 1850, dem Beginn der systematischen Temperaturauswertungen.

Bis heute weicht Präsident Wladimir Putin einer klaren Aussage dazu aus, dass die Klimaerwärmung menschengemacht ist. Bei seiner traditionellen Pressekonferenz zum Jahresende am 19. Dezember bekräftigte der Kreml-Chef, "niemand" kenne die Gründe für den Klimawandel. Die Folgen für Russland aber seien "sehr ernst": So liege der Temperaturanstieg in seinem Land um 2,5 Prozent höher als an jedem anderen Ort auf dem Planeten.

Quellen: BBC, Twitter