Sehen Sie im Video: Münster versinkt im Schnee – Winterdienst im Dauereinsatz.









Schneeflöckchen, Weißröckchen: Wie weite Teile Deutschlands war auch die Stadt Münster am Montag von einer dicken Schneedecke verhüllt. Der Winterdienst bleibt vielerorts im Dauereinsatz: Räumfahrzeuge schaufeln Straßen frei und Hausmeister Gehwege sowie Eingänge. Passanten in Münster nahmen den Wintereinbruch jedoch eher gelassen: O-TON KIM FISCHHÖDER ("Nee, ich mag gerne Schnee. Es kam trotzdem überraschend und am überraschendsten war, dass das Erdgeschoss bei uns Schnee schippen darf. Also darf ich jetzt mal eine Stunde früher aufstehen. Ja, aber sonst ist es eigentlich ganz gut.") O-TON JAN FITZE ("Ist mächtig , also hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Ich glaube, das letzte Mal ist wirklich fünfzehn Jahre her. Das mal wirklich so viel runtergekommen ist, kann man sich nurmüde daran erinnern.") O-TON JOHANNA BUCHNER ("Eigentlich freut mich das, weil ich bin Lehrerin. Ich bin im Homeoffice. Ich kann also in die Schule gehen und dann kann man zwischendurch einen Schneespaziergang machen. Also eigentlich der Schnee hätte sich keinen besseren Zeitpunkt für mich jetzt auswählen können und die Schüler freuen sich bestimmt auch.") Tief "Tristan" hatte seit dem Wochenende Schnee, Sturm und Eisregen über weite Teile Deutschlands vor allem in der Mitte von West bis Ost gebracht. Die Meteorologen rechnen damit, dass nun die Temperaturen vielerorts noch deutlich tiefer in den Minusbereich sinken werden.

