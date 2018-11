Ludwigshafen: Bräutigamsvater hat Angst vor Hochzeitcrasher - und wendet sich an die Polizei

Aus Sorge, ein Verwandter könne die geplante Hochzeitsfeier seines Sohnes stören, hat ein 58-Jähriger die Polizei Ludwigsburg (Rheinland-Pfalz) gebeten, das erwähnte Familienmitglied bitte für "einige Tage einzusperren", wie die Beamten schreiben. Demnach gab der besorgte Vater an, dass der Verwandte entsprechende Ankündigungen gemacht habe und er daher verhindern wolle, dass es auf der Feier zum Eklat komme.

Man habe dem 58-Jährigen daraufhin erklärt, dass man niemanden ohne triftigen Grund wegsperren dürfe und man daher nicht weiterhelfen könne.

NRW: Störung bei Unitiymedia - Kunden ohne Internet, Telefon und TV

Der in Köln ansässige Kabelnetzanbieter Unitymedia hat in Nordrhein-Westfalen seit dem Morgen mit einer größeren Störung am zentralen Netzknotenpunkt in Münster zu kämpfen. Alle Telefon-, Internet und TV-Dienste seien aktuell gar nicht oder nur eingeschränkt verfügbar, teilte Unitymedia via Twitter mit.

📢 Gegenwärtig gibt es am zentralen Netzknotenpunkt in Münster eine größere Störung, von der Kunden in NRW betroffen sind. Alle Dienste von Unitymedia (Telefon, Internet, TV) sind aktuell nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Updates folgen hier. — Unitymedia Hilfe (@UnitymediaHilfe) November 22, 2018

Grund dafür sei ein bei Tiefbauarbeiten beschädigtes Glasfasernetz in Münster, hieß es weiter. Die Schadensstelle sei jedoch lokalisiert und die Techniker vor Ort. Konkret von der Störung betroffen sind demnach gleich mehrere Städte - nachfolgend im Überblick:

***Update 22.11.2018, 12:33 Uhr ⚠️Folgende Ortschaften sind betroffen:

41812 Erkelenz, 42853 Remscheid, 44534 Lünen, 45141 Essen, 481XX Münster, 48249 Dülmen, 48268 Greven, 48282 Emsdetten, 48291 Telgte — Unitymedia Hilfe (@UnitymediaHilfe) November 22, 2018

2/3 - 48301 Nottuln, 48308 Senden, 48324 Sendenhorst, 48329 Havixbeck, 48341 Altenberge, 48351 Everswinkel, 48356 Nordwalde, 48369 Saerbeck, 484XX Rheine, 48477 Hörstel, 48485 Neuenkirchen, 48565 Steinfurt, 48607 Ochtrup, 48653 Coesfeld, 48683 Ahaus, 48712 Gescher — Unitymedia Hilfe (@UnitymediaHilfe) November 22, 2018

3/3 - 48720 Rosendahl, 48727 Billerbeck, 490XX Osnabrück, 4947X Ibbenbüren, 49492 Westerkappeln, 49504 Lotte, 49509 Recke, 49525 Lengerich, 59348 Lüdinghausen, 59379 Selm, 59387 Ascheberg, 59394 Nordkirchen — Unitymedia Hilfe (@UnitymediaHilfe) November 22, 2018

Würzburg: Polizei schießt auf Randalierer

Die Polizei hat in Würzburg auf einen Mann geschossen, der vor einem Museum randaliert und mit einem Messer herumgefuchtelt hatte. "Der Tatverdächtige ist verletzt worden und auf dem Weg in ein Krankenhaus", sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Wie schwer verletzt der Mann ist, war zunächst unklar. Zuvor soll er mehrere Autos beschädigt haben. Zuerst hatte die "Main-Post" über den Zwischenfall berichtet.

Gefahr für die Bevölkerung besteht der Polizei zufolge nicht. Der Bereich rund um das Museum im Kulturspeicher sei großräumig abgesperrt worden. Zu den weiteren Hintergründen des Vorfalls und zum konkreten Ablauf des Schusswaffeneinsatzes ermitteln nun die Kriminalpolizei und das Landeskriminalamt.

Duisburg: Zehnjährige auf Gleise geschubst

Ein noch unbekannter Junge hat am Montag, 19. November 2018, in Duisburg ein zehnjähriges Mädchen an einem U-Bahnhof ins Gleisbett geschubst. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt. "Die Zehnjährige verletzte sich nicht und konnte selber wieder auf den Bahnsteig klettern", teilten die Beamten mit. Der Zug sei eine knappe Minute später eingefahren. Das Mädchen habe berichtet, dass der Junge sie bereits Tage zuvor beleidigt hätte.

Wettringen: 145 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt

Zoll und Polizei haben einen Drogenring im Münsterland zerschlagen und dabei rund 145 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Die Drogen besitzen einen Straßenverkaufswert von mehr als 1,4 Millionen Euro, wie das Zollfahndungsamt Essen am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler schlugen demnach zu, als die Drogenlieferung aus dem Balkan in einer Lagerhalle in der Gemeinde Wettringen aus einem Transporter geladen werden sollte.

Neben dem Marihuana beschlagnahmten die Ermittler auch knapp 70.000 Euro Bargeld. Zwei Deutsche aus dem Kreis Steinfurt im Alter von 33 und 36 Jahren sowie der 62-jährige kroatische Fahrer des Transporters wurden festgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen verhafteten die Fahnder zudem eine 52-jährige Tatverdächtige aus Greven.

Hambacher Forst: Erneut Polizeieinsatz im Wald

Die Aachener Polizei ist am Donnerstag erneut zu einem Einsatz im Hambacher Forst ausgerückt, der in den vergangenen Monaten zum Symbol für den Widerstand gegen Braunkohleverstromung geworden ist. In dem Wald im rheinischen Braunkohlerevier werden durch Mitarbeiter des Energiekonzerns RWE Barrikaden und Hindernisse entfernt, wie die Polizei mitteilte. Dabei sollen die Beamten demnach die Sicherheit der RWE-Beschäftigten garantieren.

Bei dem Polizeieinsatz sollen zudem Gegenstände gesichert werden, die Klimaaktivisten für Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder den Bau von Barrikaden dienen könnten. Räumungen eines Wiesencamps oder von Baumhäusern seien aber nicht geplant, hob die Polizei hervor.

Kohlegegner machen seit geraumer Zeit in dem Waldgebiet zwischen Köln und Aachen Front gegen die weitere Nutzung von Braunkohle zur Stromerzeugung. Der RWE-Konzern will einen Teil des Hambacher Forsts roden, um den benachbarten Tagebau Hambach zu vergrößern. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte allerdings zuletzt per Eilbeschluss einen Rodungsstopp verhängt.

Nachrichten von Mittwoch, 21. November

Witten: Erstklässler erscheint mit Gaspistole in Schule

Mit einer Gaspistole im Ranzen ist ein Erstklässler in seiner Grundschule erwischt worden. Nach Hinweisen von Mitschülern habe eine Lehrerin in den Schulranzen des Sechsjährigen in Witten im Südosten des Ruhrgebiets geschaut und die ungeladene Waffe herausgezogen, erklärte die Polizei am Mittwoch. Der Junge habe gesagt, er wisse nicht genau, wie die Luftdruckpistole in seinen Tornister gekommen sei. Ein Polizist stellte die Waffe am Montag sicher. Nun werde ermittelt, wem sie gehöre. Die Pistole dürfe zwar frei erworben, allerdings nur mit Waffenschein mitgeführt werden, sagte ein Polizeisprecher.

Köln: Explosion von E-Zigarette verletzt 22-Jährigen schwer

Vor dem Kölner Amtsgericht muss sich seit vergangenem Dienstag ein Verkäufer eines Fachgeschäfts für E-Zigaretten wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion verantworten. Laut Anklage soll der 43-Jährige im Januar 2016 den Akku einer E-Zigarette falsch montiert und so verschuldet haben, dass das Gerät direkt vor dem Gesicht eines heute 22-Jährigen explodierte und diesen schwer verletzte. Das berichtet der Kölner "Express".

Demnach wollte der Geschädigte damals eigentlich nur eine neue Geschmacksrichtung testen, als die E-Zigarette noch vor dem ersten Zug explodierte. "Als hätte mir jemand mit dem Hammer ins Gesicht geschlagen", beschreibt der 22-Jährige den Vorfall, bei dem ihm dem Bericht nach drei Zähne aus dem Mund gesprengt wurden und fünf weitere abbrachen. Zudem löste sich die Gaumenschleimhaut von den Knochen, Lippen und Zunge des Mannes verbrannten schwer. Das Blut sei ihm "wie ein Wasserfall" aus dem Mund geflossen, erinnert sich der 22-Jährige, der damals in einem Krankenhaus notoperiert werden musste.

Laut Staatsanwaltschaft kam es zur Explosion, weil der Verkäufer einen Verdampferkopf montiert hatte, der eigentlich nicht kompatibel war. Weil die Batterie keine Schutzmechanismus besessen habe, sei es zu einem Kurzschluss mit der anschließenden Explosion gekommen, so die Argumentation. Der Verteidiger des 43-Jährigen indes argumentierte, dass die Unfallursache nie eindeutig geklärt worden sei.

Ein Urteil bekam der Angeklagte am Dienstag nicht. Demnach läuft parallel noch ein Schadensersatz-Prozess, in dem auch die Schuldfrage geklärt werden soll. Das Ergebnis will die zuständige Richterin laut "Express" abwarten, sie vertagte den Strafprozess daher.

Bad Oyenhausen: Körnerkissen löst Brand aus - ein Toter

Im ostwestfälischen Bad Oyenhausen ist am frühen Freitagmorgen in einem Zweifamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Dabei kam der Hausbesitzer ums Leben. Jetzt haben Ermittler die Ursache für das Feuer gefunden: Ein Körnerkissen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, dürfte das Kissen überhitzt gewesen sein. Der 72-Jährige hatte das Körnerkissen offenbar schon längere Zeit in Gebrauch. Dazu die Polizei: "Körnerkissen bilden laut den beiden Experten bei zu starker Erhitzung eine nicht zu unterschätzende Gefahrenquelle. Werden die Kissen in der Mikrowelle zu lange oder bei zu hoch eingestellter Temperatur erhitzt, so kann dies unter Umständen dazu führen, dass die Glimmtemperatur der Füllung oder des Bezuges erreicht wird. Auch nach der Entnahme aus dem Gerät kann dies noch einen Brand auslösen."

Bei dem Feuer am vergangenen Freitag konnten sich eine 29-jährige Frau und ihr sechsjähriger Sohn aus ihrer Wohnung im Obergeschoss ins Freie retten. Für den Mann kam trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen durch die Notärztin und der Rettungswagenbesatzung jegliche Hilfe zu spät.

A1: Mann rast mit 200 km/h durch die Baustelle

Die Kriminalpolizei Lübeck hat einen Autofahrer auf der Autobahn gestoppt, der mit Tempo 200 durch eine Baustelle gerast war. Wie die Beamten am Mittwoch berichten, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstagabend gegen 23 Uhr auf der A1 in Richtung Hamburg. Der Mann fuhr mit seinem Cabrio vor einer Zivilstreife zwischen den Anschlussstellen Ahrensburg und Stapelfeld, als er in einem Baustellenbereich plötzlich auf 180 km/h beschleunigte. Nach der Baustelle fuhr er zunächst wieder die vorgeschriebenen 120 km/h. Die Polizeibeamten überholten das Fahrzeug und beobachteten die Fahrweise. Kurz vor der nächsten Baustelle in Höhe Barsbüttel beschleunigte der Fahrer erneut und überholte das Zivilfahrzeug. Diesmal fuhr er mit mehr als 200 km/h bei erlaubten 80 km/h mehrere Kilometer durch die Baustelle und anschließend auf die A24 nach Hamburg. An der Abfahrt Jenfeld konnten ihn die Beamten schließlich anhalten. Eine Kontrolle ergab, dass der 55-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Auf den Hamburger wartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Bußgeld für den Geschwindigkeitsverstoß.

Hamburg: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

In Hamburg ist ein Rentner bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr berichtet, wurden die Rettungskräfte am späten Dienstagabend gegen 23.30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Eimsbüttel gerufen. Zeugen meldeten Hilferufe aus der brennenden Wohnung im Erdgeschoss. Die Einsatzkräfte mussten sich den Weg offenbar durch Berge von Gerümpel bahnen. Die Feuerwehr spricht von einer mit „diversen Andenken, sperrigem Zierrat, Kuscheltieren und andere Dingen vollgestellte Wohnung" , durch die sich die Rettungskräfte den Weg bahnen mussten, um sie abzusuchen. In einer Ecke fanden sie einen 87-jährigen Mann leblos in einer Zimmerecke liegen. Er wurde ins Freie gebracht. Später stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich in der Wohnung keine funktionierenden Rauchwarnmelder befanden. Lediglich im Treppenhaus außerhalb der Wohnung hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Der Leichnam wurde mit einen Rettungswagen in das Institut für Rechtsmedizin transportiert.

Borkum: Junge Frau prügelt 64-Jährigen in Krankenhaus

Eine junge Frau hat einen 64-Jährigen auf Borkum im Landkreis Leer so heftig verprügelt, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein Zustand sei kritisch, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die stark betrunkene 20-Jährige griff den Mann in der Nacht zum Samstag aus bisher noch ungeklärten Ursachen an. Vorher sei das Opfer, ebenfalls betrunken, mit dem Fahrrad gestürzt. Die Angreiferin wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen, kurze Zeit später allerdings wieder entlassen. Weitere Hintergründe wurden zunächst nicht bekannt.

Nachrichten von Dienstag, 20. November

Stade: Erneut aufgerissene Amazon-Pakete entdeckt

Erneut sind im niedersächsischen Stade aufgerissene Pakte des Onlinehändlers Amazon entdeckt worden. Konkret wurden in einer Altpapiertonne zwölf geöffnete Päckchen gefunden, deren Inhalt teilweise noch vorhanden war. Erst am vergangenen Dienstag hatten Passanten 24 ebenfalls aufgerissene Kartons auf einem Feldweg nahe der A26 entdeckt und den Fund der Polizei gemeldet.

Da auch hier teilweise die Ware noch enthalten war, vermuten die Beamten, dass der oder die Täter es auf bestimmte Gegenstände abgesehen haben. Was letztlich entwendet wurde und wie hoch der Schaden ist, wird derzeit ermittelt. Zudem sucht die Polizei den noch unbekannten Paketausfahrer ausfindig zu machen.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter er Rufnummer 04161-647115 zu melden.

Hemer: 18-Jähriger verliert Führerschein nach 49 Minuten

Dieses Glück war nicht von langer Dauer: Im nordrhein-westfälischen Hemer musste ein 18-Jähriger seinen gerade erst erlangten Führerschein wieder abgeben. Der junge Mann geriet 49 Minuten nach bestandener Fahrprüfung in eine Verkehrskontrolle. Dabei wurde er mit 95 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer erwischt. Mit im Auto saßen den Angaben zufolge vier Freunde des 18-Jährigen. Der junge Temposünder handelte sich eine saftige Geldstrafe, ein Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg, die Verlängerung seiner Probezeit von zwei auf vier Jahre und eine teure Nachschulung ein.

Dalberg: Frau von Jäger erschossen

Im rheinland-pfälzischen Dalberg bei Bad Kreuznach ist am Sonntagnachmittag eine 86-Jährige in ihrem Garten erschossen worden. Zuvor hatte ein Jäger in der Nähe an einer Jagd teilgenommen und Schüsse auf ein Wildschwein abgegeben. Bislang war unklar, ob die Frau tatsächlich durch einen Schuss zu Tode kam. Am Dienstag veröffentlichte die Kriminalinspektion Bad Kreuznach das Obduktionsergebnis. Demnach war die erlittene Schussverletzung des Opfers todesursächlich. Die Polizei ermittelt gegen den 60-jährigen Jäger wegen fahrlässiger Tötung.

Köln: Unbekannte stechen Mann in Lokal nieder

In einem Lokal im Kölner Stadtteil Ehrenfeld haben Unbekannte am Montagabend einen Mann niedergestochen. Wie die Polizei berichtet, betraten die Männer gegen 17.45 Uhr die Kneipe Moe's Bar an der Venloer Straße. Sie gingen auf den 42-Jährigen zu, sprachen ihn an, schlugen ihn zu Boden und traten auf ihn ein. Dann verließen sie das Lokal wieder. Der Mann, so stellte sich später heraus, erlitt mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. Zeugen beschreiben die drei bis vier Unbekannten als 1,80 Meter groß und breit. Sie hatten einen dunklen Teint, Vollbärte und abrasierte Seitenhaare. Der Mann ist inzwischen außer Lebensgefahr. Bereits am 18. September gab es an derselben Bar eine Auseinandersetzung, bei der ein Mann durch einen Schuss ins Bein verletzt wurde. Derzeit ergeben sich laut Polizei jedoch keine Zusammenhänge zwischen beiden Taten.

Freiburg: Mann geht auf Personal in Arztpraxis los

In Freiburg hat ein Mann aus Wut über einen unbestätigten Arzttermin das Personal einer Praxis attackiert und Inventar zerstört. Wie die Polizei berichtet, bat der 22-Jährige am Montagabend um einen Termin, der jedoch nicht bestätigt werden konnte. Daraufhin stieß er die Arzthelferin gegen eine Wand und traf den hinzueilenden Arzt mit einem Schlag gegen den Kopf. Anschließend verließ er die Praxis, beschädigte dabei noch eine Lampe sowie die Eingangstür. Polizisten nahmen den Mann vor der Praxis vorläufig fest.

A95: 80-jähriger Geisterfahrer verursacht Unfall

An der Anschlussstelle Wolfratshausen hat ein 80-Jähriger auf der A95 einen Unfall verursacht. Wie der "Bayerische Rundfunk" berichtet, war der Mann falsch auf die Fahrbahn Richtung München gefahren. Gegen 21.15 Uhr war der Taxifahrer dann mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengestoßen. Dabei wurden drei Personen verletzt. Der Mann aus Augsburg soll ortsfremd gewesen sein und allein im Auto gesessen haben. Laut Augenzeugen soll er sehr schnell unterwegs gewesen sein. Feuerwehrkräfte mussten nach dem Unfall die Insassen zum Teil aus ihren Autos befreien. Das Trümmerfeld soll rund 400 Meter lang sein. Die Autobahn wurde für die Dauer der Aufräumarbeiten komplett gesperrt.

Nachrichten von Montag, 19. November

Dachsberg: 18-Jährige irrt nach Unfall in Wald umher

In Dachsberg bei Freiburg (Baden-Württemberg) ist eine 18-Jährige nach einem Unfall mit ihrem Auto mehrere Stunden lang in einem angrenzenden Wald umhergeirrt. Laut Polizei war die Frau in der Nacht auf Sonntag von der Straße abgekommen und im Straßengraben zum Stehen gekommen. Anschließend sei die 18-Jährige in den Wald gegangen und habe dort offensichtlich die Orientierung verloren, schreiben die Beamten.

Demnach tauchte sie erst am Morgen in ihrem Zuhause auf. Sie musste in der Folge mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wo ihr auch eine Blutprobe entnommen wurde, da sie noch unter leichtem Alkoholeinfluss stand. Den Führerschein der Frau behielt die Polizei ein.

Bliesheim: Autofahrer trinkt nach Unfall erstmal einen Schnaps

Auf den Schock erstmal 'nen Schnaps: Im Rhein-Erft-Kreis hat sich ein 29-Jähriger nach einem selbstverschuldeten Autounfall eigenen Angaben zufolge mit einem Glas Wodka versucht zu beruhigen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann zwischen Bliesheim und Liblar von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Als er anschließend auf den Abschleppdienst wartete, genehmigte er sich demnach einen Wodka. Die alarmierten Polizisten nahmen dann auch wenig überraschend eine Fahne wahr und und führten einen Atemalkoholtest durch, der letztlich einen Wert von 1,26 Promille ergab. Der 29-Jährige daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus. Sein Führerschein wurde sichergestellt, das beschädigte Fahrzeug abgeschleppt.

Breckerfeld: 17-Jähriger schlägt Polizistin Hantel gegen den Kopf

Eine Polizistin ist bei einer Festnahme im Sauerland mit einer Hantel geschlagen und schwer verletzt worden. Ein 17-Jähriger, der per Haftbefehl gesucht wurde, wuchtete der Beamtin die zehn Kilogramm schwere Hantel gegen den Kopf, wie die Polizei mitteilte. Die 38-Jährige kam am Freitagnachmittag zur Behandlung ins Krankenhaus. Zwei weitere Polizisten wurden bei dem Einsatz in der Stadt Breckerfeld ebenfalls verletzt, als sich der gesuchte Jugendliche mit Händen und Füßen gegen seine Festnahme wehrte.

Germersheim: Feierfreudige Seniorin hält Polizei in Atem

Am Ende war alle Aufregung umsonst: Im rheinland-pfälzischen Germersheim hat die Polizei stundenlang vergeblich nach einer 82 Jahre alten Frau gesucht, die am Samstag von ihrem Altersheim als vermisst gemeldet worden war. Letztlich stellte sich heraus: Der Frau ging es die ganze Zeit lang gut, sie wollte lediglich feiern, wie sie bei ihrer Rückkehr am Samstagabend gegen 20.30 Uhr berichtete.

Die Seniorin hatte sich demnach unter eine Hochzeitsgesellschaft in der Nähe des Altenzentrums gemischt. "Anscheinend wollte sie lieber feiern gehen statt zu Bett", schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Wuppertal: Schwebebahn-Betrieb für mehrere Tage eingestellt

Nach einem Zwischenfall hat die Wuppertaler Schwebebahn am Sonntag ihren Betrieb für mehrere Tage eingestellt. Zuvor hatte sich ein rund 100 Meter langes Stück der Stromschiene am Gleis gelöst. Es fiel auf einen wartenden Sportwagen, der beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand.

Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits vor fünf Jahren bei der Schwebebahn gegeben. Damals war die eiserne Stromschiene auf einer Länge von 260 Metern aus der Verankerung gerissen und in die Tiefe gestürzt. Der Schwebebahn bescherte die damalige Havarie sechs Wochen Zwangspause.

Die Wuppertaler Schwebebahn ist mit 13,3 Kilometern Strecke und 20 Bahnhöfen das Rückgrat und wichtigste Verkehrsmittel der Stadt. Im Laufe der letzten 120 Jahre hat sie schon mehr als 1,5 Milliarden Menschen befördert. Täglich nutzen die Bahn nach Angaben der Stadtwerke rund 85.000 Fahrgäste.

Biburg: 19-Jähriger verbrennt nach Unfall in seinem Pkw

Auf der B301 bei Biburg (Bayern) ist am frühen Sonntagmorgen ein 19-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verunfallt. Laut Polizei geriet der junge Mann gegen 3.30 nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug fing sofort Feuer, der 19-Jährige starb in den Flammen.

Eine Experte soll nun klären, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte.

Quellen: Presseportal / Polizei Bayern

/ "Express"

