Sehen Sie im Video: Ian aus dem All – Beeindruckendes Nasa-Video zeigt den Hurrikan von oben.





















Unglaubliche Bilder aus dem Weltall:





Die Nasa veröffentlicht Aufnahmen, die Hurrikan Ian aus Perspektive der ISS zeigen.





Das Video wurde am 28. September aufgenommen und zeigt den Sturm, wie er auf Florida trifft.





Mit mehr als 20 Erdbeobachtungssatelliten stellt die Nasa Updates zu Hurrikans und anderen extremen Wetterereignissen bereit – und unterstützt so bei Wettervorhersagen.





Hurrikan Ian war am Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde über Florida hinweggefegt.





Zurück bleibt ein verwüsteter Bundesstaat: Mehr als 2,3 Millionen Menschen sind ohne Strom.





US-Präsident Joe Biden bezeichnet den Hurrikan als einen der tödlichsten Stürme in der Geschichte Floridas:





„Die Zahlen sind noch unklar, aber wir hören erste Berichte über einen möglicherweise erheblichen Verlust an Menschenleben“, Biden bei einem Besuch der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA.





Noch ist unklar, wie viele Menschen bei dem Sturm ums Leben gekommen sind.





Der Fernsehsender CNN sprach am Donnerstagabend von 17 Toten in Florida.

Mehr