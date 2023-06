Rauch zieht bis New York: Karten zeigen das Ausmaß der Brände in Kanada

von Patrick Rösing Der Rauch der kanadischen Waldbrände zog bis nach New York. Auf Karten lässt sich das Ausmaß der Feuer erkennen.

Wer derzeit im Wetter-Widget eines Iphone nach New York sucht, bekommt eine Warnung vor ungesunder Luftqualität auf dem Display angezeigt. Der Grund: Die Millionenmetropole ist durch den Rauch von Waldbränden in einen gelblichen Dunst gehüllt. Die Schwaden trüben nicht nur die Sicht, sondern reizen auch die Lunge. Medienberichte aus New York zitieren Einwohner, die dadurch an den Geruch von Lagerfeuer oder gar an 9/11, also die Terroranschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001, erinnert werden.

Die rauchenden Feuer lodern allerdings nicht unmittelbar vor den Toren New Yorks, sondern im Norden, im Nachbarland Kanada, wo seit Wochen großflächige Waldbrände toben. Nun zog der Rauch die Ostküste Nordamerikas herunter. In Kanada haben die Feuer bereits etliche Menschen zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen. Das Ausmaß lässt sich auf den untenstehenden Karten erkennen.

Rauch in New York: Karten lassen das Ausmaß der Brände in Kanada erahnen

Die untenstehende Grafik zeigt, wie groß der CO-Gehalt, also der Gehalt von Kohlenstoffmonooxid, an den jeweiligen Stellen ist. Rot deutet auf einen hohen Gehalt hin. Das Gas entsteht bei Verbrennungen und lässt dadurch Rückschlüsse auf Brandherde zu. Deutlich zu erkennen sind große Feuer in Kanada im Nordosten des nordamerikanischen Kontinents.

Bereitgestellt wird der Service von "Windy.com". Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage". Oben rechts kann die dargestellte Ebene umgestellt werden, etwa von Wind auf Temperatur oder Wellengang.

Auch die Nasa dokumentiert mit Hilfe von Satelliten, wo auf der Erde aktive Feuer herrschen und stellt eine Karte mit einer entsprechenden Datenprojektion bereit. Im untenstehenden Foto sind die Feuer in Kanada ebenfalls gut zu erkennen. Eine interaktive Version findet sich hier.

Nasa-Karte mit aktiven Feuer in den USA und Kanada, Stand: Donnerstag, 8. Juni 2023 © NASA

Quellen: Windy, Nasa

