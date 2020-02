Eine Nacht im Zug - Das Sturmtief "Sabine" hat Reisenden in ganz Deutschland einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Deutsche Bahn hatte am Sonntagnachmittag aus Sorge vor Sturmschäden den Fernverkehr im ganzen Land eingestellt. Diese Reisenden mussten in Köln eine Zwangspause einlegen. Fahrgast Christoph Kuhn: "Ich wollte eigentlich nach Paris fahren und meine Information hat gesagt, dass der Zug fährt und jetzt hänge ich halt hier fest weil der Zug abgesagt ist." Fahrgast Herbert Schwalp: "Ich bin gestern in Montabaur gestrandet mit dem ICE. Der ging nicht mehr bis nach Köln durch. Hier hätte ich umsteigen müssen nach Rotterdam. Dann sind wir mit dem Sammeltaxi mit mehreren Leuten hier nach Köln gefahren damit wir wenigstens ein Hotel bekommen." Frühestens ab Montagvormittag, wenn Schäden und die nötigen Reparaturarbeiten abschätzbar sind, sollen die Züge wieder rollen. Die Bahn rechnet jedoch damit, dass Störungen den ganzen Tag über andauern könnten. Das Unternehmen riet seinen Kunden, Reisen wenn möglich zu verschieben. Aus Nordrhein-Westfalen gab es Berichte über umgestürzte Bäume und andere Sturmschäden - dennoch hat "Sabine" anscheinend nicht so stark gewütet wie befürchtet, die Bilanz schien laut ersten Berichten am Montagmorgen glimpflich auszufallen. Mancherorts, wie hier in Köln, bleiben die städtischen Schulen und Kitas dennoch geschlossen. Die Stadt Bonn stellte es einzelnen Schulen frei, den Kindern "sturmfrei" zu geben oder nicht. Auch Eltern können entscheiden, ob sie ihrem Nachwuchs den Schulweg zumuten wollen.