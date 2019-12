Alle Jahre wieder heißt es auch an Sydneys berühmten Strand Bondi Beach "Fröhliche Weihnachten". Während in vielen Teilen Europas eher matschiges Herbstwetter angesagt ist, müssen Surfer und Sonnenanbeter Down Under eher aufpassen, dass sie sich keinen Sonnenbrand einfangen. Dei Stimmung war dennoch festlich. Pete Ross ist aus Schottland nach Australien gekommen. "Für mich ist das sehr seltsam hier, weil es keinen Schnee gibt. Bei uns kommt der Weihnachtsmann ja eher mit dem Rentier. Die Familie kommen her. Es ist anders, aber wunderbar, so wie der Weihnachtsbaum am Strand." Die vielen Menschen am Bondi Beach stehen unter Aufsicht. Ein Team von Rettungsschwimmern achtet darauf, dass niemand in Gefahr gerät. Rosie Taliano ist eine von ihnen. "Wir haben hier viele Touristen, die die Feiertage hier verbringen. Wir versuchen, ihnen möglichst viel Sicherheit zu geben, damit gerade an Weihnachten nichts schief geht." Ja, es ist heiß am Bondi Beach. Ganz Australien leidet seit Monaten unter extremer Hitze, 40 Grad Celsius sind keine Seltenheit. Überall im Land lodern Buschbrände, mehr als 3,7 Millionen Hektar sind den Flammen bisher zum Opfer gefallen. Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz.