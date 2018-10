Heftige Unwetter haben am Montag in ganz Italien gewütet. Mehrere Menschen sind dabei ums Leben gekommen. In der bei Touristen beliebten Lagunenstadt Venedig war das Hochwasser laut Behördenangaben auf 156 Zentimeter über dem Meeresspiegel gestiegen. Damit war über 70 Prozent der Altstadt überflutet. Der Rekord liegt bei 1,94 und stammt aus dem Jahr 1966. An anderen Orten im Land wurden durch starke Winde Bäume entwurzelt. Und anhaltender Starkregen sorgte für Überschwemmungen. Die Schulen blieben in weiten Landesteilen geschlossen. In den Dolomiten wurden Bergsteiger von starkem Schneefall überrascht blockiert und mussten daher von der Bergwacht gerettet werden. Und noch haben die Meteorologen keine Entwarnung gegeben. Für Dienstag wurden unter anderem in Ligurien meterhohe Wellen vorhergesagt.