Aufgrund der heftigen Schneefälle in Oberbayern wurde im Landkreis Miesbach der Katastrophenfall ausgerufen, wie Sophie-Marie Stadler am Montag vor Ort sagte, die Sprecherin des Landratsamtes Miesbach: O-Ton: "In den letzten Tagen hat es schon so stark geschneit hier im Landkreis, und daraus ergeben sich Konsequenzen fürs öffentliche Leben. Das naheliegendste sind die Straßen, die gesperrt sind, und die Leute, die nicht mehr in die Arbeit oder zum Einkaufen kommen. Wir haben gestern Abend und heute früh schon die Notbremse gezogen und haben den Schulunterricht für alle Schulen im gesamten Landkreis abgesagt. Einfach, weil die Schnee- und Räumdienste nicht mehr hinterherkommen angesichts der schweren Schneemassen, und haben den Schulunterricht abgesagt, so dass die Kinder sich nicht in Gefahr begeben, wenn sie sich über die Schneemassen in Richtung Schule bewegen". Mehrere Straßen im Landkreis seien wegen der Schneemassen nicht befahrbar und daher auch offiziell gesperrt, sagte Stadler weiter. Das Winterwetter führte bereits am Wochenende zu einem Verkehrschaos im Süden Bayerns. Die Schulen im Landkreis Miesbach bleiben nun zunächst einmal bis einschließlich Freitag geschlossen.