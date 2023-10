Ein paar Hintergründe: Die Ostseeküste wird immer wieder von verheerenden Sturmfluten heimgesucht. Sturmfluten entstehen durch starken Wind, der das Wasser an die Küste drückt. Im Januar 2017 wurden Pegelstände bis zu 1,83 Meter gemessen, Teile Mecklenburg-Vorpommerns und Schleswig-Holsteins wurden zerstört. Eine ähnliche Sturmflut mit Wasserständen von mehr als 1,7 Metern gab es im November 2006. Die Ämter bezifferten damals den Schaden auf mehrere Millionen Euro. Noch höhere Pegel von fast zwei Metern über Normal wurden bei der Sturmflut im Februar 2002 gemessen. Orte von der Nordseeinsel Borkum bis Greifswald wurden verwüstet. Bei der schwersten Sturmflut an der südwestlichen Ostseeküste starben 1872 etwa 275 Menschen. Betroffen waren zahlreiche Orte an der dänischen und deutschen Küste. Die Insel Usedom wurde in zwei Teile gerissen. Das Wasser stand bis zu 2,80 Metern über Normal.