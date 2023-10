Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht in seiner jüngsten Einschätzung davon aus, dass das Sturmtief über der Ostsee am Freitagnachmittag seinen Höhepunkt erreichen und nach Mitternacht langsam abklingen wird. "Bis etwa zwei Uhr nachts sind dann an der Ostseeküste und den Inseln orkanartige Böen möglich", sagt DWD-Meteorologin Anne Wiese der Nachrichtenagentur DPA in Hamburg. Dabei werden Temperaturen von acht bis zehn Grad erwartet.