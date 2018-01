Der weiße Unimog der DLRG sorgt am Montag dafür, dass diejenigen Kölnerinnen und Kölner, die besonders unter dem aktuellen Hochwasser leiden müssen, doch noch zum Arzt oder Supermarkt kommen konnten. In einigen Siedlungen außerhalb des Hochwasserschutzgebietes standen Straßen unter Wasser, auch erste Gebäude waren gefährdet. Doch diese Stadtteile liegen im gesetzlichen Überflutungsgebiet, der Rhein soll hier Platz bekommen. Diejenigen, die hier wohnen, sind es gewohnt, mit dem Hochwasser umzugehen. Von Angst oder Sorge war nichts zu spüren: "Ja, was sollte ich für einen Eindruck haben? Ich meine, hier, bei Hochwasser muss man damit rechnen, wenn man am Rhein wohnt, und es ist diesmal sehr hoch." Der Scheitelpunkt des Rhein-Hochwassers wurde in Köln mit etwa 8 Meter 80 am Montagnachmittag erreicht. Danach sollten die Pegel wieder langsam sinken. Dank des Hochwasserschutzes waren Alt- und Innenstadt nicht gefährdet. Bereits am Wochenende musste der Schiffsverkehr auf dem Rhein wegen des Hochwassers eingestellt werden. Zu dieser Zeit hatte der Scheitelpunkt schon wichtige Punkte an Neckar, Mosel und anderen Gegenden im Südwesten Deutschlands passiert.