Wintersport-Fans wird es freuen, Reisende und Pendler hingegen - egal ob im Auto oder per Bahn unterwegs - müssen wohl reichlich Geduld mitbringen: Ab diesem Freitag ist vor allem in den Alpen und östlichen Mittelgebirgen mit starkem Schneefall zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für den südlichen Zipfel Deutschlands gar eine Unwetterwarnung heraus (Stufe drei von vier).

Allein im Alpenvorland erwarten die Meteorologen bis Montag demnach zwischen zehn bis 30 Zentimeter der weißen Pracht. Deutlich mehr wird es in den Nordstaulagen schneien. Dort staut sich die Luft vor Gebirgen oder Hügelketten und kann nicht einfach weiterziehen. Stattdessen steigt sie in die Höhe, kühlt ab und es kommt zu verstärkter Wolkenbildung mit Niederschlag. In den Chiemgauer Alpen und dem Berchtesgadener Land werden selbst bis zu 100 Zentimeter Neuschnee nicht ausgeschlossen. Es muss auch mit Glätte gerechnet werden.

Wegen Schneefalls: Deutsche Bahn warnt vor drohendem Verkehrschaos

Weiße Pracht, wenn auch mit einer dünneren Schneedecke, dürfte auch in den Hochlagen von Schwarzwald, Schwäbischer Alb, Bayerischem Wald und Erzgebirge zu sehen sein. Der Nachteil: Von der Nacht zu Samstag an dürfte der Schnee zu massiven Behinderungen auf Straßen und Schienen führen.

Bereits am Morgen warnte die Deutsche Bahn Reisende vor einem drohenden Verkehrschaos. "Ab Freitagabend sind in Bayern Beeinträchtigungen im Bahnverkehr aufgrund Wintereinbruch möglich", teilte das Unternehmen auf den Anzeigen der Bahnhöfe mit. "Bitte informieren Sie sich vorab", so ein Hinweis. Online kündigte das Unternehmen eine ganze Palette möglicherweise betroffener Strecken an und versprach: "Wir werden Sie laufend informieren." Fahrgäste sollten sich demnach vor Reiseantritt über ihre Verbindung auf bahn.de, über die App DB Navigator oder bei der kostenpflichtigen telefonischen Reiseauskunft unter 0180-6996633 erkundigen, ob ihre Züge fahren.

Erhöhte Lawinengefahr in ungesicherten Gebieten

Des einen Leid ist des anderen Glück: Wintersportler dürfen sich angesichts des massiven Wintereinbruchs auf bestens präparierte Pisten und tief verschneite Landschaften einstellen. Das Problem: Der prognostizierte Schneefall erhöht auch die Lawinengefahr, sodass sich Bergwacht und der Deutsche Alpenverein genötigt sahen, vor Ski- oder Wandertouren in unsicheren Gebieten zu warnen. Die Einsatzkräfte sind nach eigenen Angaben in Alarmbereitschaft, rechnen aber nicht mit mehr Rettungseinsätzen. "Wenn die Lawinengefahr bei vier oder fünf auf der Skala liegt, sind wesentlich weniger Leute unterwegs", sagte David Pichler von der Bergwacht Chiemgau am Freitag. Ähnlich sieht das auch Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein: "Die meisten tödlichen Lawinenunfälle passieren bei Gefahrenstufe drei, weil viele das Risiko unterschätzen."

Laut Bucher wird sich die Lawinengefahr in den nächsten Tagen noch verschärfen. Deswegen sollte man vor geplanten Touren unbedingt den Lawinenlagebericht der Warnzentrale checken. Auf den gesicherten Pisten müsse aber niemand Angst haben.

Schnee in Bayern: Live-Tracker zeigt, wo es derzeit (besonders stark) schneit

Im nachfolgenden Live-Tracker können Sie live verfolgen, wie sich das Wetter in Deutschland entwickelt - also auch die aktuelle Schneefall-Entwicklung. Standardmäßig zeigt die Karte die Temperatur in allen Teilen der Bundesrepublik an. Über die Menü-Anzeige oben rechts in der Grafik können Sie sich jedoch auch folgende Anzeigeoptionen einstellen:

Wind

Regen und Schnee

Gewitter

Luftdruck

Am Fuß der Karte ist wiederum eine Animation mit dem prognostizierten Wetterverlauf verfügbar. Diese wird mit einem Klick auf den "Play-Button" gestartet. Darüber hinaus zeigt der Klick auf einen Städtenamen weitere Details.

Bereitgestellt wird der Service vom Portal Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Quelle: Deutscher Wetterdienst