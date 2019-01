Stau und stockender Verkehr am Mittwochmorgen auf den Autobahnen in Bayern. So wie hier auf der A8 bei Holzkirchen mussten die Autofahrer viel Geduld aufbringen. Ergiebige Schneefälle machten die Fahrt oft zu einer Rutschpartie. Die Räumfahrzeuge waren im Dauereinsatz. Dennoch blieben einige LKW liegen und kamen nicht weiter. Am stärksten betroffen sind laut ADAC das bayerische Alpenvorland, der Bayerische Wald und der Schwarzwald. Weiter im Süden die Bergregionen in Österreich und der Ostschweiz. Dieser LKW-Fahrer wird seinen Zeitplan wohl nicht mehr einhalten können: "Ja, es ist halt blöd jetzt. Die Straßen sind nicht so geräumt, wie sie sein sollten. Und es ist eine Eisschicht drauf, eine ganz schlimme. Wenn nur Schnee ist, geht es einigermaßen. Aber es will halt jeder durchkommen. Ich weiß noch nicht, ich muss nach Italien, keine Ahnung, wie es am Irschenberg aussieht und wie es in Österreich aussieht. Schaun wir mal." Etliche Straßen, insbesondere am bayerischen Alpenrand sowie in mehreren österreichischen Bundesländern sind vorübergehend unpassierbar oder nur mit Schneeketten zu befahren. Wer in den Wintergebieten unterwegs ist, sollte ausschließlich mit Winterreifen fahren, warnt der ADAC. Schneeketten für den Notfall seien empfehlenswert.