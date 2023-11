Schnee und Glatteis sorgen in einige Teilen Deutschlands seit Wochenbeginn glatte Straßen. Und es geht winterlich weiter. Die untenstehenden Karten zeigen, wo der meiste Schnee runterkommt.

Der Winter hat Einzug gehalten in Deutschland – und er bleibt erst einmal. Im Süden lassen die Schneefälle dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge am Mittwoch etwas nach, dafür schneit es im gesamten Nordwesten und Norden Deutschlands etwas kräftiger. Bis zum Abend können demnach im Binnenland bis fünf Zentimeter Neuschnee fallen. In Teilen Schleswig-Holsteins sowie in einem Streifen vom südlichen Emsland beziehungsweise Westmünsterland über das Osnabrücker Land und Ostwestfalen bis zum Weserbergland sind es bis zu zehn Zentimeter, wie der DWD am Mittwochmorgen auf seiner Webseite mitteilte.

Ein DWD-Meteorologe sagte am Mittwochmorgen der Deutschen Presseagentur zufolge: "Es bleibt flächendeckend winterlich und es liegt relativ verbreitet Schnee." Am Mittwoch gebe es regional immer wieder mal Schneefall. "Die großen Mengen kommen dann aber zum Wochenende", sagte der Wetterexperte. Dann werde es auch noch einmal kälter. Durch Dauerfrost in vielen Regionen sei dann auch Glätte weiterhin möglich.

Die untenstehenden Karten bilden das aktuelle Wettergeschehen ab.

Wetterkarte I: Regen, Hagel, Schnee: Aktuelle Niederschlagsarten in Deutschland

Die untenstehende Karte zeigt farblich unterscheidbar die aktuellen Niederschlagsarten. Abgebildet werden dabei Blitzeis, Graupel, Hagel, Regen, Schnee und Schneeregen.

Bereitgestellt wird die Karte vom Portal wetter.de, das wie der stern zu RTL Deutschland gehört.

Wetterkarte II: Wo es gerade regnet oder schneit

Die untenstehende interaktive Karte zeigt, wo gerade Niederschlag fällt. Darüber hinaus kann man über den Zeitstrahl unten in der Grafik auch die Vorhersage für einen späteren Zeitpunkt abrufen. Oben rechts kann die dargestellte Ebene auch auf beispielsweise die Temperatur oder Wind umgestellt werden.

Bereitgestellt wird der Service von Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Quellen:DWD, mit DPA

Bin ich verpflichtet, den Schnee vor meiner Haustür eigenständig wegzuschippen? Von wann bis wann müssen die Wege frei sein und womit darf man bei Glätte streuen? Diese und andere Fragen beantworten wir Ihnen im obenstehenden Video.