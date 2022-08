Sehen Sie im Video: Nach einer heftigen Hitzewelle tobt über Schottland ein blitzendes Gewitter.









STORY: Spektakulärer Wetterumschwung in Großbritannien. Ein Gewitter tobt über Schottland. Gewaltige Blitze erhellen den Himmel über der Stadt Dundee. Die britische Wetterbehörde warnte am Montag vor heftigen Unwettern mit Regenfluten. Die Wassermassen dürften dennoch willkommen sein. Das Land leidet seit Wochen unter einer Hitzewelle und einer schweren Dürre. Satellitenaufnahmen zeigen, wie sich die Mitte Juni noch so grünen Wiesen und Weiden innerhalb eines Monats in eine braune Steppe verwandelt haben. Auch Fußball ist derzeit eher eine staubige Angelegenheit im Vereinigten Königreich, so wie hier für diese Freizeitsportler in London. In England war der Juli so trocken, wie seit 1935 nicht mehr.

Mehr