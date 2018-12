So sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) das Wetter voraus, weiter unten finden Sie eine Live-Karte mit der Wetterlage in Deutschland:

Samstag, 1. Dezember 2018:

In der Nacht zum Samstag bleibt die Wolkenschicht im Süden und Osten noch sehr dicht und es kommt zu Schauern. Dabei herrscht vor allem in Ostbayern weiterhin Glatteisgefahr. Im übrigen Raum zieht sich der Regen zurück und von Westen und Nordwesten lockern sich die Wolken auf. Vereinzelt kann es zu Nebel kommen. Die Tiefstwerte im Osten und Südosten liegen zwischen zwei und minus vier Grad, sonst zwischen sieben und einem Grad. Stellenweise gibt es Nebel.

Während des Tages bleibt es im Osten und Südosten überwiegend stark bewölkt oder bedeckt. Die Niederschläge ziehen zumeist ins östliche Ausland ab. An den Alpen kann es auch mal länger sonnig und weitestgehend trocken bleiben. Gegen Nachmittag kommen von Westen her erneut Wolken und Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen einem Grad im Bayerwald und 13 Grad am Oberrhein.

Sonntag, 2. Dezember 2018:

In der Nacht zum Sonntag wird es erneut dicht bewölkt samt zeitweiligem Regen. Erneut kommt es zu Glatteisgefahr in Südostbayern und im östlichen Bergland. Die Tiefstwerte liegen bei minus drei Grad in den östlichen und südöstlichen Mittelgebirgen und neun Grad am Niederrhein.

Im Tagesverlauf tauchen im Westen und Südwesten erneut dichte Bewölkungen und schauerartiger Regen sowie vereinzelte Gewitter auf. Im Nordosten und am östlichen Alpenrand ist es erstmal aufgelockert bewölkt. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen elf und zwei Grad.

Das Wetter in Deutschland im Live-Tracker

Im nachfolgenden Live-Tracker können Sie live verfolgen, wie sich das Wetter in Deutschland entwickelt. Standardmäßig zeigt die Karte die Temperatur in allen Teilen der Bundesrepublik an. Die Menü-Anzeige oben rechts in der Grafik bietet darüber hinaus aber noch mehr Anzeige-Optionen, darunter:

Wind

Regen und Schnee

Gewitter

Luftdruck

Am Fuß der Karte ist wiederum eine Animation mit dem prognostizierten Wetterverlauf verfügbar. Diese wird mit einem Klick auf den "Play-Button" gestartet. Darüber hinaus zeigt der Klick auf einen Städtenamen weitere Details.

Bereitgestellt wird der Service vom Portal Windy.com. Die Macher nutzen für ihre Darstellungen und Vorhersagen das Modell vom "Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage".

Die Grafik zeigt auch, wie dreckig die Luft in Deutschland ist

Die Grafik zeigt allerdings nicht nur das Wetter in Deutschland und dem Rest der Welt, sondern noch einiges mehr. So kann man sich beispielsweise mit der Auswahl des Menüpunktes "Co-Gehalt" den Kohlenstoffmonoxid-Anteil in der Luft oder wahlweise auch den Gehalt von Schwefeldioxid oder Staub anzeigen lassen.

Für Segler und Surfer dürfte dagegen der Punkt "Wellen" interessant sein, der den aktuellen Seegang auf die Karte projiziert.

Quellen: Deutscher Wetterdienst, Windy.com