Wintersturm Nadia fegt am Wochenende über Deutschland. Richtig stürmisch soll es in der Nacht auf Sonntag werden. Für Hamburg gibt es eine Sturmflutwarnung.

Der für das Wochenende vorhergesagte Sturm trifft nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraussichtlich in der Nacht zum Sonntag auf Deutschland. Vor allem an der Nord- und Ostsee sowie auf den Gipfeln der nördlichen Mittelgebirge kann er Orkanstärke mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometern pro Stunde erreichen. "Das wird das große Thema in den nächsten Tagen", sagte ein DWD-Meteorologe am Freitag in Offenbach.

Wie der DWD am Samstag mitteilte, verstärken sich die Winde vielerorts in Niedersachsen im Laufe des Abends und können an den Küsten Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer pro Stunde erreichen. Vereinzelt seien in Schleswig-Holstein und an exponierten Abschnitten der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern auch Orkanböen der Windstärke zwölf mit Geschwindigkeiten von bis 120 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen.

Über den rund 1140 Meter hohen Brocken im Harz fegt der Orkan den Angaben zufolge sogar mit 130 bis 140 Kilometern pro Stunde. Für die Brockenbahn ist am Samstag am Bahnhof Schierke Endstation. Wegen der erwarteten Orkanböen fahren die Züge nicht bis zum Brockenbahnhof weiter, teilten die Harzer Schmalspurbahnen mit. Auch für Sonntag werden witterungsbedingt weiter Störungen erwartet.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie warnte zudem im Hamburger Elbgebiet vor einer Sturmflut. Die Wasserstände könnten bis zu 2,5 Meter höher sein als das mittlere Hochwasser. Der Scheitelpunkt soll in der Nacht zum Sonntag erreicht werden, wie ein Sprecher am Samstagmorgen sagte. Auch für Nordfriesland und an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern bestünden am Wochenende Sturmflutwarnungen. Im Laufe des Sonntags werde sich die Sturmlage an der Küste zumeist wieder beruhigen, teilte der DWD mit.

Das stürmische Wetter hält sich voraussichtlich bis zum Montag. Dabei gibt es am Samstag auch immer wieder Regen-, Schnee- und Graupelschauer bei Tageshöchsttemperaturen von bis zu elf Grad. Am Sonntag gehen die Temperaturen etwas zurück.