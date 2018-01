Skript: Das soll der Sturm sein. s'Hertogenbosch, Niederlande. Münster. Ausnahmezustand durch "Friederike". In den Niederlanden, in NRW und Niedersachsen sorgt das Sturmtief für Zerstörung. Mehrere Menschen kommen ums Leben, darunter ein 59-Jähriger Mann in Emmerich. Augenzeugen filmen dramatische Momente. Wie hier in Dortmund. Oder in Detmold. Der Bahnverkehr wurde in weiten Teilen eingestellt, auch Flughäfen und Autoverkehr sind beeinträchtigt.