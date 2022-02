Unwetter in Deutschland "Denken Sie an die, die ihre Matschbirne von der Straße kratzen müssen" – Meteorologe Jörg Kachelmann warnt vor "Zeynep"

"Bleiben Sie am Leben!" Wer noch Zweifel hat, dass der Sturm "Zeynep" tatsächlich eine lebensgefährliche Bedrohung für die Menschen im Norden darstellt, für den hat der Meteorologe Jörg Kachelmann die Gefahr in drastischen Worten beschrieben.

Das Tief "Ylenia" ist kaum abgezogen, da wird für diesen Freitagnachmittag bereits der nächste schwere Sturm vorhergesagt. "Zeynep" könnte in Deutschland sogar noch heftiger werden als sein Vorgänger. Es drohen Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde. Schwerpunkt der neuen Sturm- beziehungsweise sogar Orkanlage sei bis Samstagfrüh die Nordhälfte Deutschlands, sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraus.

Für alle, die noch Zweifel an der Gefährlichkeit der drohenden Wetterlage haben, hat der Meteorologe Jörg Kachelmann in einer Folge von drastischen Tweets beschrieben, was auf die Menschen im Norden zukommt. "So, liebe Menschen, die Ihr am Samstagabend noch da sein wollt, hier der #Thread über das, was morgen Nachmittag-Samstag passiert", kündigt Kachelmann auf Twitter an. Die Gefährlichkeit liege insbesondere darin, dass "Zeynep" im Gegensatz zu herkömmlichen Stürmen "sehr, sehr lange geht und die Sachen und Bäume müde werden, weil es nie aufhört", so Kachelmann. "Wichtig, Sie müssen von allem weg sein, was auf Kopf oder Auto fliegen kann."

Bahnreisenden, insbesondere in Niedersachsen und Bremen, fordert Kachelmann dazu auf, Essen und Trinken mitzunehmen, weil es denkbar sei, am Freitag und Samstag mit der Bahn zu stranden. Ansonsten sei es mehr als nur fahrlässig, bei diesem Wetter das Haus zu verlassen. "Denken Sie daran, dass Sie nicht unverwundbar sind. Auch nicht in einem Auto. Ein fallender Baum bringt Sie immer sachgerecht um, wenn er Sie trifft", schreibt Kachelmann auf Twitter. Und: "Wenn ihnen das egal ist, … denken Sie an die, die ihre Matschbirne von der Straße kratzen müssen."

Es gebe immer einen sicheren Weg, auch wenn es ein Umweg sei, so Kachelmann, "seien Sie keine Gewohnheitskartoffel!" Seine Aufforderung ist ebenso schlicht wie einleuchtend: "Bleiben Sie am Leben!"